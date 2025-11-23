Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nastavlja da javno iznosi detalje iz turbulentne veze sa influenserkom Anjom Blagojević.

Tokom lajva na Jutjubu podelio je novu seriju optužbi i tvrdnji o njihovom odnosu, ističući da je, kako kaže, upravo on najzaslužniji za njen uspon, da ju je finansijski podržavao i da bez njegove pomoći „ne bi postojala na sceni“.

Foto: Printscreen TikTok

Ove izjave ponovo su zapalile društvene mreže, a publika se podelila, dok jedni podržavaju Ilića, drugi smatraju da se njihov privatni odnos ne bi trebalo razvlačiti po internetu.

- Ja sam nju napravio, ona je nula bez mene, ja sam nju finansirao, nije njen tata. Ona nema para koliko se priča. Davao sam joj reklamu i pričao svima da dolazi iz bogate porodice. Koje pare? Ćale joj ima neku lovu, nešto malo iznad proseka. Ćale joj ništa ni dao, ni finansirao. Sve sam ja finansirao, hteo sam da je ljudi podržavaju, vole i imaju bolje mišljenje o njoj. Koju lovu bi ona imala bez mene? Jel tata plaćao putovanja od 5,6,7 hiljada evra, nije. Jel tata kupio auto, nije. Jel tata kupovao torbice, nije. Tako da, jebiga, moja krivica i greška je što sam ja hteo da ljudi imaju dobro mišljenje o mojoj tadašnjoj devojci. Pola stvari nije tačno... Ja sam kriv, ne možemo da kažemo da je Anja proečna, dobra je riba, ali buraz da je ja nisam napravio, ona bi bila kao svaka druga insluenserka. Po čemu bi se razlikovala? – rekao je Baka.

Prenela mi je Hlamidiju

Podsetimo, jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, izneo je skandalozne tvrdnje o devojci koja je na Tik Toku priznala da je ona slala poruke njegovoj sadašnjoj devojci sa lažnog profila jer ju je ostavio u dugovima, te da influenserka Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla nema nikakve veze sa celom pričom.

Jutjuber Baka Prase se ovim povodom oglasio i izneo skandalozne optužbe na račun devojke koja se na Tik Toku predstavlja kao "diasknnyy", a čije je pravo ime Lidija Anđela Čubra, i koja tvrdi da iza lažnih profila stoji zapravo ona i da Anja Bla nema veze sa tom pričom.

- Ja sam pomislio da sam ja njoj preneo, i ja je zovem da joj kažem i ona meni traži Iphone 16 roze da mi oprosti što sam joj preneo hlamidiju. Posle sam skapirao da je ona meni prenela, jer sam u tom periodu samo sa njom spavao bez zaštite- šokirao je tvrdnjama jutjuber, a onda pojasnio odakle poznaje tiktokerku.

Baka Prase Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen TikTok

- U pitanju je devojka kojoj sam se javio posle raskida i dogovorili smo se da zablejimo. Došao sam po nju u Sremsku Mitrovicu, ispred njenog stana, pokupio sam je. Vozali smo se, blejali, pričali smo. Ona je, naravno, „prosula“ priču: „Nisam ja takva devojka, nisam za takve stvari“, završili se tako što smo stali pored puta i c******a ga je na zadnjem sedištu. Ono što je meni bilo interesantno jeste da ima brend haljina. Bio sam u fazonu da uložim nešto sa strane, možda krene, nek mi „kaplje“ neka parica sa strane, da pokrijem neke mesečne troškove. Deluje mi kao dovoljno ozbiljna devojka za biznis - rekao je Bogdan.