Vladimir Tomović bez dlake na jeziku govorio je o rijalitiju, svom učešću, ali i Lepom Mići koji je svih devet sezona jedan od aktuelnih učesnika.

Najlošiji od loših

Tomović je otkrio ko je za njega najgori čovek i učesnih svih sezona rijalitija.

- Razmišljam od svih njih loših koga da izdvojim kao najgoreg. Izuzeo bih Miljanu Kulić koja je radila mnogo gadnih stvari, ali njoj ne mogu da uzmem za zlo jer je bolesna. Šta je sve ljudima izgovarala... Naveo bih je da nema psihičkih problema. Navešću Lepog Miću - započeo je Tomović.

Lepi Mića ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

"Možeš da ga kupiš za 1 euro"

- Teško šta gadnije i bez kičme može da hoda zemaljskom kuglom, a ne rijalitijem. Tebi i meni je sve oprošteno. Bila si devojčica sa 20 i kusur godina, pogrešiš, pa šta ćemo sad? Ali čovek od 70 godina da gleda kako uđe, da udara nisko, da tamo brišu pod sa njim, ne priliči svim ljudima različitih starosnih doba isto. Pokaži malo stava, hrabrosti. Užasne stvari je radio u tom rijalitiju, takvi tipovi kao on... Sve ih stavljam u isti koš, možeš da ga kupiš za jedan euro. Čuo sam da je i takav napolju, da živi kao pacov - govorio je Tomović u "Bunkeru".

U suzama osudio napad na majku

Vladimir je nedavno na mrežama govorio o aktuelnoj temi rijalitija, odnosu majke Site Ahmić i njenog sina Nerija.

- Kad su ti podrška tipovi kao što su Marko Đedović, Matora, onda si stvarno u ozbiljnom problemu... Nema tih para da neko može da te natera da budeš g*vno, nema tih para koje mogu da te nateraju da majku blatiš! Nema tih para, ti si fukara, pa si fukara - govorio je Tomović vidno besan, sa punim očima suza.

Besan i razočaran

Tomovića su ljudi u komentarima optužili da je popio i da zato tako priča, ali je on bez dlake na jeziku govorio da to nema veze sa alkoholom i da je majka svetinja.

- Ko si ti? "Znate ja sam divan dečko i došao sam da pljujem moju majku" Pa neću da pljujem majku! Ja jesam popio, jesam, ali ne mogu da verujem da postoji čovek na ovom svetu da udari sa fukarama na majku. Oni mu kažu: "Tuži majku" Koga bre da tužiš? Koga da tužiš čoveče, nosila te je devet meseci...