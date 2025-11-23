Slušaj vest

Početkom osamdesetih gotovo da nije bilo muškarca u staroj Jugoslaviji koji nije bio opčinjen fatalnom Splićankom koja je osvojila domaću muzičku scenu.Tadašnja članica grupe More, Dorotea Savile, nikoga nije ostavljala ravnodušnim, a posle 1986. godine, kada je započela solo karijeru, njen šarm i talenat još više su došli do izražaja.

Doris Dragović se od udaje preziva Budimir Foto: Printscreen Youtube/ Doris Dragović (Dorotea Budimir)

Šira publika tada je upoznaje kao Doris Dragović, a uprkos ogromnoj popularnosti i hitovima koji su obeležili deceniju, o njenom privatnom životu i dalje se malo znalo.

No, to ipak nije sprečavalo javnost da ispreda priče o zanosnoj pevačici. O njenom životu, naročito emotivnom, kružile su razne glasine koje nikad nije demantovala. Štaviše, činilo se i da su je zabavljale. Prašina se stišala kada se 1990. godine udala za vateprolistu Marija Budimira, s kojim je i danas u srećnom braku.

No, dve možda najglasnije priče koje su je pratile bile su vezane za Željka Ražnatovića Arkana, ali i za Čolu.

Brojni izvori su svojevremeno tvrdili da je Arkan pre Cece navodno bio lud za Doris Dragović, te je tako jednom prilikom i Nebojša Tubić Žabac ispričao da je Željko Ražnatović "odlepio" za slavnom Hrvaticom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji s*ks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

Mediji su ranije preneli da je Arkan navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, a estradni menadžer Vlada Perović ispričao je kako je jednom prilikom zatekao Doris i Arkana u separeu svog kluba.

Vlada je istakao da je on prvi u Beograd doveo Doris, te da je živela kod njega i da kada su se poslovno razišli nije je video sve do jedne večeri.

"Arkan i Doris su negde upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sedi sa njim u separeu", ispričao je on jednom prilikom i na pitanje da li su Doris i Arkan bili u vezi samo je kratko rekao: "Možda su i bili u vezi, ne znam zaista".

"Čolina rak-rana"

Interesantno je da se jako dugo za Doris smatralo i da je "imala nešto" sa nekada jednim od najvećih zavodnika sa ovih prostora, Zdravkom Čolićem. Pričalo se da je bila "Čolina rak-rana", da je bio "lud za njom", da su "bili u šemi"...

No, istini za volju, u to vreme, vezivali su ga sa svakom ženom koja bi prošla pored njega. Ipak, kada se zanosna Splićanka pojavila u spotu za njegovu pesmu "Ti može sve, al' jedno ne", energija i strast gotovo su se mogli seći nožem, zbog čega su mnogi pomislili da "gde ima dima, ima i vatre".

Doris i Zdravko čak su i na snimanju hita "Za milion godina" stajali jedno pored drugog, što je dodatno rasplamsalo šuškanja.

Interesantno je da je Čola decenijama krio istinu o njihovom odnosu. Tek je mnogo godina kasnije objasnio o čemu se, zapravo, radilo. Zdravko je priznao da je očijukao sa Doris.

- To je bio šou "Ti si mi u krvi", koji smo snimali u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu. Nedavno smo se sreli na zagrebačkoj televiziji, a Doris mi je u šali rekla: "Ja sam Ruška, sećaš se?" Naime, bila je Ruška u istoimenom spotu. Tada je pevala u splitskoj grupi "More". Bila je vrlo zgodna, malo smo očijukali, bilo mi je slatko. Žao mi je što je većina tog materijala izgubljena", rekao je legendarni pevač svojevremeno za "Večernje novosti" stavivši tako tačku na priče da je između njih bilo nečeg višeg od prolaznog flerta.