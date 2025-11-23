"Nisam bio fukara"

- Bio sam dobar đak, nisam bio radoholičar, nisam voleo da učim ali sam se snalazio. Nisam bio pokvaren, nisam bio fukara ili kvaran . Bio sam sportista, trenirao rukometm, ali sam bio nemiran. Nisam bio loše dete, čim je mene otac pustio na utakmicu u Beograd znači da mi je verovao - govorio je Tomović u Bunkeru kod Lune Đogani.

"Majka me je tukla ko konja"

- Tata me nikada nije udario, jednom sam zakasnio 15 minuta da dođem i spavao sam ispred kuće. Nema tu izgovora, ne želi da sluša. Tada nismo imali ni kola, njega ne zanima, logično je da krenem i tri sata ranije ako treba ali da stignem na vreme. Mama je bila stroga, tukla me je ko konja, ali sam je uvek voleo najviše na svetu. Meni je ovo danas sve čudno, dete se ponaša kao fukara, majka ga udarila i sad ga zlostavljala... Veruj ti meni, ovo danas što se radi nije normalno, batina je iz raja izašla i to nije bezveze rečeno. P*pišam se na ove nove mere vrednosti. Moderni trendovi nisu za mene - dodao je Vladimir.