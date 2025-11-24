"Precenili su sebe"

- Brat i ja smo godinama radili na tome, malo po malo, korak po korak i postigli ovo sada. Došlo je dotle da možemo da ugostimo bukvalno najveće zvezde na našem estradnom nebu. Prošla sezona je bila takva da su se malo opasuljili, devedeset odsto njih su pukli totalno i to tako treba. Precenili su sebe. Novac je u pitanju, naravno. Ne možeš ti meni da kažeš: "Moja cena je 5.000 evra", ja na to da ti kažem: "Nema problema, staviću 10 evra ulaz" a ti dovedeš 50 ljudi. Znači da to ne vredi. Ako mi to ne pokrije ulaznice i troškove, šta onda... Hvala Bogu ima pevača... - pričao je Vladimir u Bunkeru kod Lune Đogani.