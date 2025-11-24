"PEVAČI MORAJU DA SPUSTE LOPTU" Vladimir Tomović o lošoj letnjoj sezoni na crnogorskom primorju: Dvoje troje je lepo radilo, ostali su pukli
Bivši učesnik rijalitija Vladimir Tomović govorio je o privatnom životu, odrastanju, rijalitiju, ali i porodičnom biznisu.
Tomović je sa svojih deset prstiju napravio imperiju, kako je već nekoliko puta naveo, potpuno sam, te uživa u rezultatima mukotrpnog truda. Sa rođenim bratom je napravio bazene na kojima je prethodnog leta dovodio pevače i organizovao žurke.
"Precenili su sebe"
Zbog novine koju je uveo u porodičan biznis i dovođenje pevača, upućen je u situaciju oko loše sezone na crnogorskom primorju o kojoj se mesecima pričalo.
- Brat i ja smo godinama radili na tome, malo po malo, korak po korak i postigli ovo sada. Došlo je dotle da možemo da ugostimo bukvalno najveće zvezde na našem estradnom nebu. Prošla sezona je bila takva da su se malo opasuljili, devedeset odsto njih su pukli totalno i to tako treba. Precenili su sebe. Novac je u pitanju, naravno. Ne možeš ti meni da kažeš: "Moja cena je 5.000 evra", ja na to da ti kažem: "Nema problema, staviću 10 evra ulaz" a ti dovedeš 50 ljudi. Znači da to ne vredi. Ako mi to ne pokrije ulaznice i troškove, šta onda... Hvala Bogu ima pevača... - pričao je Vladimir u Bunkeru kod Lune Đogani.
"Pevači moraju da spuste loptu"
- Ja da radim nešto čisto da bih se zabavio, od toga nema ništa, ako tu nema malo ekonomije onda ništa. Ne moram ja da zaradim milione, ali... Dvoje troje pevača je lepo radilo prošle sezone, ostali ništa. Kod nas je bilo stvarno dobro, bile su fenomenalne žurke, ali na ostalim mestima... Pevači moraju spustiti loptu...
Vladimir Tomović u teretani: