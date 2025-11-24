Slušaj vest

Rijaliti Veliki brat bio je jedan od najgledanijih formata svojevremeno, a mnoge poznate ličnosti sa današnje medijske scene, svoju odskočnu dasku imale su upravo u tom programu.

Neki su pametno iskoristili trenutnu popularnost, a neki su potpuno nestali sa malih ekrana.

Osvojio publiku

Živan Janićijević, poznatiji kao Burek, bio je učesnik druge sezone, a mnogima je bio omiljeni takmičar.

Istakao se iritiranjem svojih cimera i čestim prepiranjima, ali i neuzvraćenim ljubavima o kojima je javno pričao. Tokom učešća u drugoj sezoni zaljubio se u Jelenu Žeželj.

Danas, nekadašnji učesnik Velikog brata izgleda potpuno drugačije, te mnogi komentarišu da više ne liči na sebe.

Jelena započela novi život

Javnost je Jelenu Žeželj, sada Seležan, upoznala davne 2008. godine, kao takmičarku rijalitija "Veliki brat".

Ona je tada svojim atraktivnim izgledom odmah pobrala brojne simpatije. Par godina kasnije oprobala se i u VIP izdanju istog projekta, a potom i kao voditeljka na Prvoj televiziji.

Tokom boravka u rijaliju Jelena Žeželj započela je romansu sa Stevanom Zečevićem Zekom, koji je po napuštanju kuće "Velikog brata" sa još dvoje učesnika poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Međutim, godinu dana nakon toga Jelena se zaljubila u sadašnjeg muža Nemanju Seležana, dala je otkaz i sa njim se odselila u Ameriku, budući da on tamo radi kao profesor na jednom fakultetu. Lepa Jelena se udala 2014. godine, a ostvarila se i u ulozi majke. Imaju ćerku Miju i sina Stefana, a porodica Seležan živi izuzetno raskošnim životom.

