Takmičar Radoja Nikolić imao je veliku tremu tokom nastupa u Zvezdama Granda, a komentar o njegovom nastupu dao je i direktor emisije, Goran Šljivić.

Iako je trema evidentno uticala na nastup talentovanog Radoja Nikolića (26) iz Podgorice ove subote, žiri mu nije zamerio zbog toga.

Iako je dobio pet glasova, kako stručni žiri kaže, Radoju je falio osmeh.

- Gledam sve vreme da i ćeš da se prevariš i da se nasmeješ? Kao na streljanje da si došao, a ne da nas razveseliš. Gde je ta energija Đetiću? Sad se smeješ kad je sve prošlo (smeh)- rekla je Ceca Ražnatović, a Katarina Živković je dodala:

- U jednom momentu žmurim i slušam te i shvatila sam da imaš glas, nešto između Peđe Medenice, Ace Pejovića i Nemanje Nikolića i meni se sviđa stvarno kako ti pevaš. Lepo pevaš, ali je Ceca u pravu. Fali ti života! Nisi promenio izraz lica, ali kapiram da je to do treme.

Snežani Đurišić nije bilo jasno zbog čega se Radoje uplašio s obzirom da se bavi muzikom.

Trema je učinila svoje

- Imaš kontakt s narodom, finih godina… Mislim razumemo mi da je ovo velika scena, pevao si tačno, ali je bilo mlako- rekla je Snežana Đurišić, nakon čega se umešao direktor Grand produkcije Goran Šljivić tvrdeći da je takmičar na tonskoj probi, pre samog snimanja, bio duplo bolje. Lično sam očekivao svih sedam glasova, ali je trema učinila svoje– objasnio je Goran Šljivić.

Dara je rekla, s obzirom da je dala panik taster, da je po njenom mišljenju ovo bilo loše.

Iako je i Keba pritisnuo panik taster, istakao je da veruje da Nikolić može mnogo bolje.

- Voleo bih da te vidim i čujem kad pevaš u klubu ili kafani. Rekao bih da imaš iskustva. Delovao si odustno i dosadno, iako se vidi da znaš da pevaš. Ovo je opomena, ovih pet mršavih glasova i dva panika. Zagrizi, možep ti mnogo bolje- rekao je Kojić, a Sanja Vučić je bila saglasna s njegovim mišljenjem