Ove nedelje gledaćete ekskluzivni intervju sa Majom Nikolić, koja nam je pričala o prošlogodišnjem učešću na Pesmi za Evroviziju, kada joj je noga bila u gipsu i otkrila da se naredni put na PZE vraća još jača! Komentariše odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, kao i Cecinu pesmu "Tačno je", koju je prema Majinim rečima trebalo ona da otpeva. Uz sve vruće teme koje smo pretresli sa džepnom Venerom, naša ekipa stigla je i do njenog rodnog grada Niša, gde smo zabeležili ekskluzivne detalje o intrigantnoj pevačici.