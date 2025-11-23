“CECINU PESMU TAČNO JE, TREBALO JE JA DA OTPEVAM!” – ekskluzivni intervju sa Majom Nikolić u današnjem Stars specijalu, od 15.00
Sočne i ekskluzivne priče očekuju vas i ove nedelje u Stars specijalu uz naš neprikosnoveni dvojac - Oliviju Jontić i Ivana Kleuta.
Ove nedelje gledaćete ekskluzivni intervju sa Majom Nikolić, koja nam je pričala o prošlogodišnjem učešću na Pesmi za Evroviziju, kada joj je noga bila u gipsu i otkrila da se naredni put na PZE vraća još jača! Komentariše odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, kao i Cecinu pesmu "Tačno je", koju je prema Majinim rečima trebalo ona da otpeva. Uz sve vruće teme koje smo pretresli sa džepnom Venerom, naša ekipa stigla je i do njenog rodnog grada Niša, gde smo zabeležili ekskluzivne detalje o intrigantnoj pevačici.
Pored toga, bavimo se temom nedelje - sukob Katarine Živković i Kije Kockar, a uz to istražujemo i koja su to najveća estradna prijateljstva koja su pukla usled svađe.
I ova nedelja protekla je u znaku koncerata i novih projekata, pa vam tako donosimo i ekskluzivne priče o Saši Matiću, Emini Jahović, Mirzi Selimoviću, Toniju Cetinskom, Vladi Kalemberu i mnogim drugima.

