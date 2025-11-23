Slušaj vest

Mnogi domaći pevači, osim visokih honorara, dobijaju i izuzetno velik bakšiš. Pojedini su stekli pravo bogatstvo nastupajući na svadbama, rođendanima i krštenjima, pa su za samo par minuta pevanja uspeli da zarade mnogo novca, što potvrđuju i brojni snimci koji kruže.

Među rekorderima kada su bakšiši u pitanju je Darko Lazić koji je otvoreno rekao da je jednom prilikom na svadbi dobio 50.000 evra bakšiša.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Deli s muzičarima

- Često sam pevao na romskim, vlaškim i rumunskim slavljima. Tu se dobija najveći novac. Najviše što sam uzeo je oko 50.000 evra bakšiša za jedno veče! Bilo je tu i više para, ali nije sve bilo samo za mene, već su ostatak dobili ostali muzičari - ispričao je Darko Lazić jednom prilikom.

Oni koji prate rad Ljube Aličića teško da su mogli da zaobiđu snimak koji je kružio Jutjubu, a gde se vidi kako folker na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Ivan Stanivuković

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba tada.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram



Šerif Konjević godinama nastupa na privatnim veseljima gde uzima ogromne cifre novca, a pesma "Bela venčanica" mu je donela najviše zarade, te je od ove numere kupio svoju prvu nekretninu. Pesma je, inače, prodata u oko 850 hiljada tiraža.

"Sve sam časno zaradio"

- Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se celog života borio. Ja sam čovek domaćin, volim da mi je lepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav - rekao je svojevremeno pevač i prisetio se trenutka kada je kupio svoju prvu nekretninu, i to zahvaljujući jednoj pesmi.

- Zaradio sam mnogo novca zbog pesme „Bela venčanica” koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto - istakao je Šerif tada gostujući u jednoj emisiji.

Ozbiljan bakšiš dobija i Đani, a među pevačicama tu su Jana Todorović, Tijana Em, Zorana Mićanović i druge.

Kurir/Blic