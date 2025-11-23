Slušaj vest

Tanja Živković predstavila je novu pesmu "Amajlija" koja je već po prvim reakcijama publike privukla pažnju snažnom porukom, emotivnim vokalom i upečatljivim vizuelnim identitetom spota.

Melodiju i aranžman uradio je Mihailo Rajčić Mixa, sin Čede Čvorka, dok tekst potpisuje Stefan Đurdević Đura. Tanja je otkrila da pesma u početku nije bila namenjena njoj, već njenoj koleginici Editi Aradinović :

- "Amajlija"je prvobitno bila namenjena Editi u potpuno drugačijem aranžmanu. Kada je ona odustala, otpevala sam demo u novom fazonu i pesma je dobila novu emociju smer i značenje. Tako je nastala finalna verzija za koju sam danas mnogo ponosna - kaže Tanja i ističe i snažnu poruku koju nosi njena nova numera:

- Govori o tome da širimo sreću i ljubav. Da budemo svetlo na kraju tunela i ne odustajemo lako ni od ljubavi, ni od bilo kog važnog odnosa - poručuje pevačica koja je otkrila i kakve probleme su imali zbog spota. Veći deo trebao je da bude sniman u napuštenoj crkvi u Vojvodini, poznatoj po snažnom gotik ambijentu. Međutim, nije sve bilo kako su planirali:

- Sveštenik koji je imao ključeve, ali nije stigao da dođe pa nam je rekao da razvalimo katanac, uđemo snimimo i ostavimo posle ključ kod komšinice. Kada je ekipa počela da obija katanac došla je starija gospođa kasnije i meštani...nastao je haos, nismo uspeli da im objasnimo da imamo dogovor sa sveštenikom - priseća se pevačica i ističe da su nakon skandala otišli u napušteni dvorac u Vrdniku koji se koristi za spotove i filmove:

- Tamo smo naišli na bodljikavu žicu i tablu "Strogo zabranjen ulaz", kako smo saznali tu se obesio neki mladić pa je ulaz potpuno zabranjen. Poslednja nada nam je bila Arača koja je od tog mesta udaljena 100km. Hvala Bogu tamo smo uspeli da odradimo sve kadrove, na kraju je sve ispalo bolje nego što smo planirali.