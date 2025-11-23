KRALJEVSKI TRETMAN ZA BUDUĆU MAMU: Aca Sofronijević sa suprugom Kosanom nakon Pariza nastavio da uživa, mali raj za troje (FOTO)
Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević nedavno je objavio najsrećnije vesti i otkrio da će uskoro postati otac.
Njegova najveća ljubav Kosana je u blagoslovenom stanjum, a bračni par za nekoliko meseci dobija devojčicu.
Kraljevski tretman
Budući roditelji nedavno su bili u Parizu, a Sofra je rešio da svojoj ženi na svaki mogući način ulepša blagosloveno stanje, te se trudi da Kosana uživa u trudničkim danima.
Jedan od najpoznatnijih umetnika u regionu objavio je fotografiju iz spa centra i pokazao kako sa Kosanom provodi vreme, te se jasno vidi da trudnica ima pravi kraljevski tretman.
Otvorio školu muzičke produkcije
Aleksandar Sofronijević, poznat po vrhunskom umeću i dugogodišnjoj karijeri, odlučio je nedavno da svoje znanje i iskustvo prenese novim generacijama. On je otvorio školu muzičke produkcije, koja je ujedno i zajednica producenata, a prva generacija polaznika već je započela svoje školovanje.
Program traje godinu dana, a studentima nudi mogućnost da razvijaju praktične veštine studijskog rada, rade na sopstvenim projektima i stiču znanja iz oblasti muzičke produkcije, dizajna zvuka i izvođačkih umetnosti. Predavači su renomirani stručnjaci i muzičari, a polaznicima je omogućeno da rade u profesionalnom studijskom okruženju.
Aleksandar Sofronijević ističe da je ideja škole nastala iz želje da se mladim ljudima pruži kvalitetna edukacija i podrška na putu ka profesionalnoj karijeri:
- Muzika je moj život i smatram da je važno znanje prenositi dalje. Želeo sam da stvorim prostor gde će mladi moći da se izraze, nauče zanat i pronađu svoj muzički pravac - govorio je Sofra.
Škola je već izazvala veliko interesovanje, a očekuje se da će postati jedno od ključnih mesta za razvoj budućih talenata na domaćoj muzičkoj sceni.
Umetnici podržali školu
Naravno njegova najveća podrška je njegova supruga Kosana.
Od istaknuti ljudi iz sveta poznatih podršku svojim prisustvom su pružila velika imena poput Željka Samardžića, Sergeja Ćetkovića, Frajli, Save Miloševića...
