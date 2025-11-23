Slušaj vest

Aca Lukas uhapšen je u Makedoniji tokom nastupa, a kako je izjavio celu noć je proveo u policiji. Sada se oglasio i gradonačelnik Mitko Jančev, koji je ispričao zašto je došlo do toga da se prekine nastup Lukasa.

Incident sa Lukasovim nastupom dogodio se neposredno posle ponoći u subotu, a inspekciju je izvršila policija zajedno sa inspekcijama više institucija. Kontrola je brzo počela, a službe su ušle u ugostiteljski objekat u kojem je nastupao pevač Aca Lukas.

Nastup je odmah prekinut, jer je prema rečima službi bilo ozbiljnih nepravilnosti. Pevač je priveden ubrzo nakon početka nadzora i prebačen u policijsku stanicu.

"Nećemo dozvoliti Kočanski scenario"

Gradonačelnik Mitko Jančev je izjavio da se neće dozvoliti rizici, jer je bezbednost prioritet, ističući tako prethodno upozorenje.

Foto: Petar Aleksić

- Nećemo dozvoliti Kočanski scenario. Bezbednost je na prvom mestu - rekao je Jančev i objasnio da su organizatori podneli zahtev Opštini Kavadarci za postavljanje urbane opreme i proširenje koncertnog prostora, ali je to odbijeno zbog procene da su uslovi nebezbedni.

Dalje je naglasio kako je podnet formalni zahtev za dozvolu.

- Od Opštine Kavadarci je zatražena dozvola za postavljanje opreme za događaj koji je organizovao Aca Lukas. Komisija je utvrdila da za to nema uslova, iz bezbednosnih razloga. 14. novembra zahtev je odbijen, a vlasnik je obavešten pismeno i usmeno - rekao je Jančev, piše 24vesti.

On je istakao da mesto održavanja ima kapacitet za 200 gostiju, ali je zatečeno oko 700 ljudi, što je bilo značajno prekoračenje.

- Ne smemo dozvoliti da se ponovi tragedija poput one u Kočanima. Mesta prepuna gostima, bez poštovanja mera bezbednosti, to neće proći u Kavadarcima - dodao je.

Ovako je izgledalo hapšenje Ace Lukasa:

1/8 Vidi galeriju Hapšenje Ace Lukasa u Severnoj Makedoniji Foto: Instagram, Printscreen Instagram

Jančev je takođe istakao da angažman izvođača nije prijavljen ni Zavodu za zapošljavanje ni Ministarstvu rada, što je, prema njegovim rečima, značilo dodatni prekršaj.

Incident sa Lukasovim nastupom dodatno su potkrepili podaci Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je objavilo da je pevač nastupao bez potrebne dozvole. Saopštili su da je kažnjen i da je podneta prekršajna prijava.

U kontroli su učestvovali policajci iz Kavadarca, inspektori za strance, tržišni inspektori, inspektori rada i Uprava javnih prihoda.

Nastup je prekinut u istom trenutku kada su službe utvrdile prekršaje, a pevač je priveden oko deset minuta posle ponoći.

Kurir/Blic

Aca Lukas o Milici Pavlović: