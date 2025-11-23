U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Glavni akter ove emisije, Nenad Knežević – Knez, na samom početku zasmejaće vas objašnjenjem kako su nastale i šta znače, u kontekstu njega, fraze koje su mu “prilepljene” - „final touch“ i „lucky shoes“, kao i šale na račun njegovog znanja engleskog jezika. Otkriće zašto njegov otac nije bio za to da se bavi muzikom, kao i kako su ga prijatelji zvali da im pomogne u njihovom osvajanju pojedinih partnerki, tako što će da dođe i on da spremi jelo. Mnoge te veze su se završavale brakom. Bilo je trenutaka kada je želeo da odustane od muzike, podeliće i njih sa gledaocima emisije „Pusti brigu“.

Leontina i Bojan Marović, govoriće o upoznavanju sa Knezom, kao i njihovim zajedničkim anegdotama.