Pre godinu dana se u medijima pojavila informacija da je pevačica Rada Manojlovićzapočela vezu sa svojim vozačem.

Kako ju je vozač pratio u stopu na svim nastupima, mnogi su pretpostavili da između njih dvoje ima nešto više od pukog poslovnog odnosa, ali se Rada do danas nije izjašnjavala na tu temu.

Super se slažu

–Vozač me vozi godinama već, do zore se vozimo, danonoćno. Tu je on dugo, super se slažemo, super se vozimo, on me vozi najbolje od svih- prokomentarisala je Rada na sebi svojstven način u Grand Specijalu.

Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

Iako nije želela da prizna vezu, voditeljka Vesna Milanović nagovestila je da svi znaju istinu.

-Samo je potrebno da nam kažeš istinu, ali ti ne želiš– rekla je Vesna na šta je Rada odgovorila:

–Da, da, mislim meni je dovoljno da vi znate. Pametnom čoveku je i komarac muzika, neke stvari su očigledne.

Srećna

S obzirom da je za odgovor na ovo pitanje dobila najveći aplauz od publike, Rada je kratko izjavila:

Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

–Evo videte da je i publici najvažnije da sam ja srećna. A to kako on izgleda, ko je, kako se zove, i kako vozi, to nije važno.

Kurir/Grand

