Snimak na kome se vidi kako je Mihajlo Veruović Vojaž napravio scenu na ulici koja je bila na ivici fizičkog incidenta, i to samo zbog toga što mu je jedan mladić prišao da ga pozdravi i da se rukuje s njim, izazvala je haos na društvenim mrežama.

Foto: TikTok

Kao i što smo pisali, mladić sa snimka je poznati tiktoker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa, koji se sada oglasio na mrežama i otkrio zbog čega je došlo do ovog incidenta.

Foto: Printskrin TikTok

- Verovatno ste svi videli snimak na kome se ja svađam s našim "balkanskim Tupakom", dečkom koji ne zna šta je rođendan i koji nikad nije čuo za to. Ja nisam neki lik koji hoće drame i da se tako probija. Bio sam na Kalemegdanu i pio sam pivo s drugarima i bili smo u fazonu da snimimo klip i u opisu smo napisali: "Voyage be like". Ali, to je našeg "balkanskog Tupaka" pogodilo na ego i onda me je zvao na telefon i rekao: "E, brate, nemoj više da snimaš ove klipove". Rekao sam mu da neću i da je sve dogovoreno i mi se nikad nismo uživo videli. Ja sam tog dana ustao, lep dan napolju i otišao sam u Beograd na vodi da popijem kapućino. Tad sam video onog njegovog kamermana i javio mu se, kad ono - Vojaž - ispričao je influenser, pa nastavlja:

1/5 Vidi galeriju Vojaž se umalo potukao na ulici Foto: TikTok

- Ja mu kažem: "Gde si, Vojaž brate?", a on meni: "Aj, pali, aj produži!" Ajao, ljudi moji, roletna, jao... Ja u tom trenutku kažem: "Tebra, jer ne vidiš da sam ti pružio ruku? Šta glumiš majmuna?" I on meni kao: "Brate, rekao sam ti..." I kreće lik da odlazi. I tad kreće snimak, a on meni: "A šta se ti ku***š tebra?" Bio sam u fazonu, dečko je lajsna, ajde o****i, okrenuo sam se i otišao. Sad imam samo jedno pitanje za brata: Hoće li da prodaje paste za zube, ili da bude frizer i radi neki "fejd", ili će ipak da bude neki muzičar? - zapitao se na kraju Ković.

