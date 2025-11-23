Slušaj vest

Indi Aradinović za domaće medije govorila je o estradi, kolegama, ali i Milici Pavlović.

Pavlovićeva je bila u žiži javnosti zbog izjava Ace Lukasa i Dare Bubamare koji nisu imali reči hvale o koleginici, te je i Indira dala svoj sud.

"Ne vidim je i ne doživljavam"

Na početku razgovora je priznala da nikada uživo nije srela Milicu iako je toliko godina prisutna na muzičkoj sceni, ali da deli mišljenje sa Darom Bubamarom kada je Pavlovićeva u pitanju.

- Nikada se nismo upoznale. Mislim da ne, možda jednom nešto... U potpunosti delim mišljenje sa Darom. Sve je žena u pravu. Ja Milicu ne vidim i ne doživljavam, ja fejk ljude generalno ne doživljavam, ali nemam ništa protiv nje - govorila je Aradinovićeva za srbijashowbizz i dodala:

- Ne pratim njen rad, ali veliki rispekt za celokupan njen trud i rad, za to što je zavela i gej i običnu populaciju, vidim da je to oko nje haos, ali isto tako mislim da je providna, isfolirana i da je fejk ozbiljan. Ali ja njenim obožavaocima, naročito gej populaciji jako verujem, oni uvek znaju šta je dobro. Baš me čudi da su izabrali nju. Meni je na primer, Dara original.

Dara Bubarama o Milici

Dara je nedavno koleginicu nazvala "fejkarom" i priznala da je po njoj Milica sva izveštačena.

- Moram da kažem - ona je takva fejkerka! Takav fejk! Kad priča, kad peva, kad igra... sve je to toliko izveštačeno. Ljudi vide ko je ko! Zašto bih ja tražila marketing od nekoga ko sebi ne može da pomogne? Kad je mačka tražila uslugu od miša?! - poručila je Dara.

"Lupetaš gluposti"

Aca Lukas prvi je osuo paljbu po koleginici i otkrio detalje zajedničke saradnje.

Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

Lukas se zatim osvrnuo na to ko je koga jurio za saradnju i duet.

- Druga laž i nije laž, jer kad čovek laže on laže pametno. Ti lupetaš gluposti! Dušo moja, pa da li će neko da poveruje kad kažeš da sam ja tebe jurio da snimimo duet?! Pa da li misliš da ima neko ko će da ti poveruje, osim tvojih indijanaca koji se oko tebe batrgaju?! Lutko moja, da li meni treba tvoja popularnost?! Ja sam tu popularnost imao kad sam bio mali?! Vidi, što se tiče popularnosti, saberi sve karte koje si imala letos na tvojoj turneji, koje si prodala…Mislim da nećeš imati kao ja na jednom koncertu - rekao je Aca Lukas.

