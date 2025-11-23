"ODAKLE JOJ PRAVO?!" Marina Visković snimila spot u CRKVI, pevačicu zbog BOGOHULJENJA razapeli na mrežama: Hitno se oglasili iz njenog tima: Platili smo...
Marina Visković napravila je pravu buru na društvenim mrežama zbog svog novog spota za pesmu "Sporedna uloga", pa su je neki optužili i za bogohuljenje.
Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere smimana u jednoj katoličkoj crkvi.
Brojni korisnici Iksa su postavili pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi?", pa se povela rasprava oko toga da li je umesno da se na svetom mestu ekranizuje njena nova numera ili ne.
Kako bismo proverili šta se krije iza cele priče, kontaktirali smo Marinu, međutim, ona nije bila dostupna na broj poznat redakciji. S druge strane, reditelj spota Filip Nadaski bio je spreman da odgovori na naša pitanja.
- Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje. Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta. Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želeo. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, s dozom drame koja odgovara energiji pesme - poručio nam je reditelj.
