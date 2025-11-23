Slušaj vest

Marina Visković napravila je pravu buru na društvenim mrežama zbog svog novog spota za pesmu "Sporedna uloga", pa su je neki optužili i za bogohuljenje.

Foto: Printscreen/Youtube

Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere smimana u jednoj katoličkoj crkvi.

Brojni korisnici Iksa su postavili pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi?", pa se povela rasprava oko toga da li je umesno da se na svetom mestu ekranizuje njena nova numera ili ne.

Foto: Printscreen/Youtube

Kako bismo proverili šta se krije iza cele priče, kontaktirali smo Marinu, međutim, ona nije bila dostupna na broj poznat redakciji. S druge strane, reditelj spota Filip Nadaski bio je spreman da odgovori na naša pitanja.

1/4 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Printscreen/Youtube

- Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje. Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta. Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želeo. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, s dozom drame koja odgovara energiji pesme - poručio nam je reditelj.

