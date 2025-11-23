Slušaj vest

Sandra Rešić, pevačica, bivša učesnica rijalitij i ćerka pokojnog pevača Nina Rešića sprema se za odlazak u Ameriku. Ona će tamo održati niz nastupa, a za Novu godinu pevaće u Čikagu.

- Idem u Ameriku, i iskreno volela bih da upoznam Trampa, i da vidim tu njegovu balsku salu, mada bih upoznala i njegovog sina - rekla je Sandra pa je dodala:

- Pevam Novu godinu u Čikagu i idem na turneju i iskreno jedva čekam.

Tokom razgovora za emisiju "Premijera - Vikend specijal" nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" prisetila se poslednjeg susreta sa Džejom Ramadanovskim.

- Bilo je to godinu dana pred njegovu smrt, ovde ne našem Dorćolu. Pevali smo i on mi je tada dao savet da ne pevam previše visoko - rekla je Sandra i otkrila koju očevu pesmu nikada nije pevala:

- Ima " U mom selu žito već je rodilo". Ta pesma nema veze sa mnom, ali jednostavno me previše podseća na njega, mnogo mi je tužna pesma i nikada je nisam pevala, niti ću. Moram da kažem da bih mu postavila mnoga pitanja da je živ, zanima me da li je stvarno bio sa Vesnom Zmijanac, ona je tada bila prava s*ks bomba.

Progovorila je i na temu udaje.

- Iskreno volela bih da imam partnera, da imam brak, da rodim dete, ali ne treba mi svadba i taj papri - rekla je Sandra pa je otkrila da ona peva samo romska veselja:

- Ja pevam romska veselja, tamo ljudi čašćavaju, a pored toga daju nakit, satove, ogrlice - završila je Sandra.