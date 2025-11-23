"IMAM DA JOJ PORUČIM SAMO DVE REČI" Toni Cetinski odgovorio Karleuši: Tvrdila da ju je zvao u motelsku sobu, a evo šta joj je on sad rekao
Koncerti su u punom jeku u ovom delu godine, a ništa drugačije nije ni kod Tonija Cetinskog. Ekskluzivan intervju je dao za Kurir, a između ostalog, dotakao se i teme njega i Jelene Karleuše.
Na početku se dotakao supruge i rekao da bez nje ne može ni jedan koncert da prođe. Ona je bukvalno deo ekipe jer pevač navodi da ima svoju funkciju u poslu.
- Probao sam u par navrata bez nje, kada nije mogla, ali je baš čudno. Obožavateljke vole nju jer me vratila na prirodne postavke - rekao je Cetinski.
Pevačica Jelena Karleuša je nedavno obelodanila da joj se Cetinski svojevremeno nabacivao, a da ga je ona kulturno odbila.
"To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao "ajmo gore". Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost" opisala je JK tu situaciju.
Toni Cetinski je pred kamerama Kurira odgovorio pevačici na ove tvrdnje:
- Nemam šta tu da komentarišem, osim možda dve reči, a to su loš pokušaj - rekao je pevač.
