Era Ojdanić rodom je iz sela Visoka u koje i danas voli često da ode, a meštani njegovog kraja govorili su za domaće medije i otkrili nepoznate detalje iz pevačevog života.

Žena ga naučila da svira

- Pamtim ga još kada je bio klinac kad je neku harmonikicu imao, posle su se njegovi odselili u Leskovac kod Stepojevca - rekao je ovaj meštanin i nastavio:

- Mnogočlane su porodice bile i preživljavale. I morali su i da se raseljavaju. Bili smo prebukirani, tako da je njegov otac otišao kod Stepojevca, kupio imanje. Sad ne znam kako, da li neka preporuka ili je imao nekoga već tamo. Tamo je malo ozbiljnije počeo da se bavi muzikom i svirkom, upoznao je tu njegovu pokojnu ženu, koja je bila vrstan harmonikaš. Ona ga je i naučila dosta da svira.

Normalan čovek

Komšije su otkrile i kako se Era ponaša kada dođe u svoje rodno selo da li kao zvezda ili jedan od njih.

- Pa iskreno rečeno, sasvim normalno. Sedi čovek u kafani, naruči piće - kaže ovaj meštanin sela Visoka, a na pitanje da li čašćava odgovara:

- Čašćava, ne mogu sada da kažem, ali zvao je čovek na piće.

- Čuo sam ga mnogo puta i ovako uživo i u emisijama, kako mu je Visoka bila inspiracija za pesme, za pečenje rakije, pa uz kazan smislio pesme, pa tako. Mislim, to je reklamerska fora za publiku, za narod. Ma kakav on pekao kazan rakije, on smislio pesme, bre imao je sreću što je imao dobrog tekstopisca. Mislim, lepo on peva, njegove pesmice su sve lepe i on kao šatorski, vašarski, svadbarski tip, možeš da se zakuneš da muzičaru nećeš dati dinar, kada te on napadne, uzajmićeš da mu daš. Za to je talenat - rekao je ovaj meštanin i istakao da u njihovom mestu ima dosta ljudi koji se tako ponašaju:

- Imaš ti ovde dosta tako tog fazona, malo reklamerskog, a i malo mi to zovemo ćosanje, uvek volimo malo ono i dvosmisleno i šta znam, ali da se kaže istina kroz to.

Ovaj meštanin je imao i jednu zamerku za Eru:

- Hiljadu puta je rekao da je pravio pesme uz kazan, pominje i banju, pominje i Visoku, znaš, ne znam, a ja ne mogu naći neko da se pohvali kome je sto dinara učinio.

