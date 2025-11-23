Slušaj vest

Katarina Živković godinama je krila emotivnog partnera sa kojim ima dete, a nedavno je njena nekadašnja prijateljica Kristina Kija Kockar otkrila da je reč o Nebojši Stojkoviću Stojketu.

Katarina Živković je pre nekoliko meseci govorila o partneru, porodici, ali i prijateljstvima koje je presekla.

"Porodica je za mene svetinja"

Ona je tada otkrila zašto izabranika krije od javnosti i osvrnula se na glasine da je u vezi sa oženjenim čovekom.

- Porodica je za mene svetinja, ja to doživljavam kao album sa fotografijama. To neću dati svima, već najbližim ljudima. Svako ko me prati na mrežama me ne prati iz ljubavi, neku su jer ih zanima, a neki jer me ne vole i traže mi mane. Ne dam na svoju porodicu, pogotovo sada. Odlučila sam da ja budem eksponirana, ali ne želim da na to osudim ljude oko sebe i porodicu. To ne prija svakome i ne želi to svako - objasnila je tada Kaća i dodala:

- To je ono razmišljanje :" Ako izađete u restoran i ne slikate, znači da niste jeli". Odlučila sam da ne eksponiram partnera, dete i porodicu. Ne zanima me šta ljudi pričaju i ne želim da se pravdam nikome niti dokazujem. Između ostalog sam se i tada opekla. Moj partner nije iz javnog života, kao što nije ni moje dete. Svako radi svoj posao. Moj posao je da se pojavljujem i dajem intervjue, naši odnosi su nešto što nema veze sa kamerom i društvenim mrežama. Naravno da se dogovaramo oko svega - rekla je Kaća tada i otkrila čime ju je partner osvojio:

- Uh davno je to bilo. Osvojilo me je kod njega kompletno sve. Zajedno smo dugo godina, što znači da smo jako kompatibilni i da sve funkcioniše kako treba. Sve dok je tako, ništa nećemo menjati.

