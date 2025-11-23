Slušaj vest

Aca Lukas, rođen kao Aleksandar Vuksanović, predstavlja jednu od najistaknutijih figura na srpskoj muzičkoj sceni, posebno u žanru turbo-folka.

Lukas je svoju karijeru započeo početkom devedesetih godina, brzo stičući popularnost svojim jedinstvenim glasom i emotivnim interpretacijama.

Njegov umetnički put obiluje brojnim hitovima i albumima koji su ostavili neizbrisiv trag u srpskoj i regionalnoj muzičkoj industriji. Osim po svojim muzičkim dostignućima, Lukas je poznat i po svojim kontroverznim izjavama i burnom privatnom životu, što ga čini jednom od najzanimljivijih ličnosti na estradi. Njegova sposobnost da se iznova reinventira i održi relevantnost kroz decenije, uprkos brojnim izazovima i skandalima, čini ga fascinantnom figurom za proučavanje u kontekstu savremene balkanske muzičke scene.

Rani život i počeci u karijeri

Aca Lukas rođen je 3. novembra 1968. godine u Beogradu. Odrastajući u srpskoj prestonici, Lukas je od ranih dana pokazivao interesovanje za muziku, što će kasnije definisati njegovu karijeru i životni put. Njegov umetnički nadimak „Lukas“ potiče od imena popularnog splava na Novom Beogradu, gde je počeo da nastupa i stiče prve znake popularnosti početkom 1990-ih godina.

Najveću ranih popularnost Aca Lukas je stekao tokom nastupa u beogradskom klubu „Hogar“ na Adi Ciganliji. Tu je došao kao zamena za dotadašnjeg pevača Mileta Lojpura, gde je upoznao Milana Šćepovića i Sašu Lunginovića. Njihova saradnja bila je plodna; zajedno su izvodili džez i ciganske pesme, koje je Lukas prerađivao u svoj prepoznatljiv stil. Ovaj jedinstveni pristup muzici brzo mu je donio veliku popularnost.

Nakon uspešnih nastupa u klubovima, Aca Lukas je započeo saradnju sa poznatom pevačicom Viktorijom, što je dodatno uticalo na njegovu karijeru. Njegov prvi veliki hit bio je „Pesma od bola“, koji je otvorio put za niz drugih uspešnih pesama kao što su „Kafana na Balkanu“ i „Bele ruže“. Ove pesme su postavile temelje za njegovu dalju karijeru i učvrstile njegov status na muzičkoj sceni.

Muzička karijera

Aca Lukasova muzička karijera obilježena je brojnim uspjesima i prepoznatljivim hitovima koji su ga učvrstili kao jednog od vodećih izvođača na turbo-folk sceni. Njegov uspon na muzičku scenu započeo je izdavanjem prvih albuma, koji su odmah privukli pažnju publike i kritike.

Prvi albumi i uspon na sceni

Lukasov prvi album, “Ponos i laž”, objavljen je 1994. godine i odmah je postao popularan zahvaljujući autentičnom stilu i emotivnim tekstovima. Usledili su albumi “Pesma od bola” 1996. godine i “Lična karta” 1998. godine, koji su dodatno učvrstili njegovu popularnost. Posebno se ističe album “Lična karta”, koji sadrži neke od njegovih najpoznatijih pesama i koji je postao simbol njegovog muzičkog identiteta.

Saradnja sa poznatim tekstopiscima

Tokom svoje karijere, Aca Lukas je sarađivao sa nekim od najpoznatijih tekstopisaca i kompozitora na Balkanu. Posebno se ističe saradnja sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom, koji su doprineli stvaranju nekih od njegovih najvećih hitova. Ova saradnja rezultirala je stvaranjem pesama koje su postale neizostavni deo muzičke scene i koje su odjeknule ne samo u Srbiji već i šire.

Autobiografija i novi album

U junu 2021. godine objavio je autobiografiju “Ovo sam ja”, koja predstavlja ispovest o njegovoj karijeri i privatnim izazovima. Iste godine, objavljen je i njegov 12. studijski album “Uspavanka za ozbiljne bebe”, koji sadrži pesme kao što su “Makina”, “Demon”, “Mana”, “Hotel”, “Učila si od najboljeg” i druge.

Kontroverze

Aca Lukas, čija je karijera obilježena brojnim hitovima, nije bio imun na kontroverze i pravne probleme koji su često privlačili pažnju javnosti. Njegov život van pozornice bio je ispunjen različitim incidentima koji su uključivali probleme sa zakonom, kontroverzne izjave i javne skandale.

Lični život

Osim svoje bogate muzičke karijere, Lukas ima i veoma dinamičan privatni život. Njegova porodična priča obuhvata dva braka iz kojih ima troje dece: ćerku Miljanu i sinove Lazara i Andreja.

Lukasov lični život doživeo je značajne promene 2008. godine kada je započeo vezu sa Sonjom Šašić, koja je prethodno bila u braku sa Željkom Šašićem, Lukasovim kolegom i prijateljem. Sonja i Aca su se upoznali u kontekstu njihovih prethodnih veza, što je dodalo složenost njihovoj priči.

Venčanje sa Sonjom Šašić 2010. godine bilo je veliki događaj, a ceremonija je održana u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Par je naredne godine dobio ćerku Viktoriju, čime je Lukasova porodica postala bogatija za još jednog člana. Međutim, njihov brak nije bio bez izazova. Spekulacije o problemima u braku počele su 2015. godine, kada su mediji izvestili o mogućem razvodu, navodeći Lukasovu bliskost sa poznatim ličnostima kao mogući razlog.

Iako je Aca u početku demantovao ove navode, tvrdeći da i dalje voli Sonju, nesuglasice u vezi sa njegovim poslom i životnim stilom nisu mogle biti prevaziđene. Nakon nekoliko pokušaja da se odnosi poprave, par se našao pred sudom radi razvoda i podele imovine. Konačan razvod i zvanično okončanje braka dogodili su se 2019. godine, što je Lukas potvrdio izjavom da je pristao na sve uslove kako bi se postupak završio.

