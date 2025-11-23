Slušaj vest

Sandra Afrika je ponovo podigla prašinu na društvenim mrežama nakon što je objavila privatnu prepisku sa članom svog tima, koji je prokomentarisao to što uživa u društvu mlađeg momka.

Sandra je putem Tik Toka objavila prepisku sa članom svog tima, koji ju je nasmejao svojom porukom.

Foto: Prinstcreen

"Ponekad samo treba pročitati poruku PR-a i okrenuti glavu", napisala je uz snimak ekrana prepiske iz koje se vidi da se nalazi na jahti.

Nije ostao ravnodušan, pa je pomalo šaljivo, pomalo ozbiljno odgovorio.

Foto: Prinstcreen

"Taman da mu pevaš na maturi. Ti kreneš na snimanje, a on u školu. Fokusiraj se na spot, Afrika, posle traži pile", poručio joj je saradnik.

Počastila se skupom mašinom

1/10 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

Podsetimo, Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimac.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: