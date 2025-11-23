SARADNIK SPUSTIO SANDRU AFRIKU, PORUKE ISPLIVALE JAVNO! Pevačica poludela za mlađim, isplivali njihovi kadrovi sa jahte, a on joj ovo poručio (FOTO)
Sandra Afrika je ponovo podigla prašinu na društvenim mrežama nakon što je objavila privatnu prepisku sa članom svog tima, koji je prokomentarisao to što uživa u društvu mlađeg momka.
Sandra je putem Tik Toka objavila prepisku sa članom svog tima, koji ju je nasmejao svojom porukom.
"Ponekad samo treba pročitati poruku PR-a i okrenuti glavu", napisala je uz snimak ekrana prepiske iz koje se vidi da se nalazi na jahti.
Nije ostao ravnodušan, pa je pomalo šaljivo, pomalo ozbiljno odgovorio.
"Taman da mu pevaš na maturi. Ti kreneš na snimanje, a on u školu. Fokusiraj se na spot, Afrika, posle traži pile", poručio joj je saradnik.
Počastila se skupom mašinom
Podsetimo, Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimac.
