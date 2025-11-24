Slušaj vest

Voditeljka Katarina Korša i pevačica Milica Jokić su odmerila snage uživo u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

Iako su vrsne u svojim profesijama, voditeljku Ljiljanu Stanišić je interesovalo kakve su u kuhinji, pa ih je izazvala na ljušćenje krastavca.

Korša je počela dosta bolje, a opaska Stanišić je oduševila sve u studiju, a rekla je "vidi se da si iskusna. U kuhinji". Pevačica Jami, koja je nadgledala čitavu situaciju, nadovezala se na ovaj komentar i poručila Korši da se vidi da je majka troje dece.

Kako je sve to izgledalo i koja je na kraju odnela pobedu u epskoj trci rendanja krastavca, pogledajte u videu:

Pevačica i voditeljka uzele krastavac u ruke, ljudi u neverici: Opa, vidi se da si iskusna! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.