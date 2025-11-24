BIVŠA DAČIĆEVA SNAJKA UZELA KRASTAVAC I POKAZALA SVOJE UMEĆE! Hit scena u studiju Kurira: Korša i Milica se nadmetale koja će se bolje snaći u kuhinji (VIDEO)
Voditeljka Katarina Korša i pevačica Milica Jokić su odmerila snage uživo u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.
Iako su vrsne u svojim profesijama, voditeljku Ljiljanu Stanišić je interesovalo kakve su u kuhinji, pa ih je izazvala na ljušćenje krastavca.
Korša je počela dosta bolje, a opaska Stanišić je oduševila sve u studiju, a rekla je "vidi se da si iskusna. U kuhinji". Pevačica Jami, koja je nadgledala čitavu situaciju, nadovezala se na ovaj komentar i poručila Korši da se vidi da je majka troje dece.
Kako je sve to izgledalo i koja je na kraju odnela pobedu u epskoj trci rendanja krastavca, pogledajte u videu:
