Slušaj vest

Voditeljka Katarina Korša i pevačica Milica Jokić su odmerila snage uživo u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji.

Iako su vrsne u svojim profesijama, voditeljku Ljiljanu Stanišić je interesovalo kakve su u kuhinji, pa ih je izazvala na ljušćenje krastavca.

Korša je počela dosta bolje, a opaska Stanišić je oduševila sve u studiju, a rekla je "vidi se da si iskusna. U kuhinji". Pevačica Jami, koja je nadgledala čitavu situaciju, nadovezala se na ovaj komentar i poručila Korši da se vidi da je majka troje dece.

Kako je sve to izgledalo i koja je na kraju odnela pobedu u epskoj trci rendanja krastavca, pogledajte u videu:

Pevačica i voditeljka uzele krastavac u ruke, ljudi u neverici: Opa, vidi se da si iskusna! Izvor: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPEVAČICA NARODNJAKE I TRILERE RAZBIJA, A SAD OTKRILA DA PEVA NA JOŠ 6 JEZIKA: Niko nije ni slutio da ona to može, a ide i na fakultet
viki_sin_rodjendan_06102025_0126.JPG
StarsSTUDIO SE TRESAO OD SMEHA! Voditeljka emisije "Pusti brigu" Ljiljana Stanišić napravila lapsus pa se uhvatila za glavu!
pusti brigu jami milomir foto marko karovic_52 (1).jpg
StarsPEVAČICA RASKINULA SA SINOM POLITIČARA, PA DOŠLA NA PROSLAVU UROŠA ŽIVKOVIĆA! Mnogima je bilo nelagodno da gledaju u njen dubok dekolte... (FOTO)
WhatsApp Image 2025-10-13 at 19.09.38_34d998a0.jpg
Stars"MNOGO TOGA LJUDI NE ZNAJU O MENI" Milica Jokić upisala težak fakultet, a od diplome ne odustaje