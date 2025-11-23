AFERA VESNE ZMIJANAC I NINA REŠIĆA JOJ NEDA MIRA! Sandra bi ocu postavila jedno važno pitanje, ova stvar je kopka
Pevačica Sandra Rešić otkrila je šta bi pitala pokojnog oca Ninu Rešića.
Nino je preminuo 2007. godine, a tokom života iznosio je mnoge intrigantne priče. Jedna od onih koje i dalje privlače pažnju jeste njegov odnos s pevačicom Vesnom Zmijanac.
- Moram da priznam da bih mu postavila mnogo pitanja da je živ. Najviše me zanima da li je zaista bio sa Vesnom Zmijanac, ona je tada bila prava seks-bomba - rekla je Sandra.
"Volela bih upoznam Trampa"
Sandra, koja je zbog rigorozne dijete nedavno ugrozila zdravlje, otkrila je i da uskoro započinje turneju u Americi, kao i zanimljivu želju.
- Idem u Ameriku i iskreno bih volela da upoznam Trampa i vidim tu njegovu balsku salu. Mada, ne bih imala ništa protiv da upoznam i njegovog sina. Pevam za Novu godinu u Čikagu, a zatim krećem na turneju i zaista jedva čekam - ispričala je pevačica.
O poslednjem susretu sa muzičkim velikanom
Prisetila se i poslednjeg susreta sa Džejom Ramadanovskim.
- Bilo je to godinu dana pre njegove smrti. Na našem Dorćolu smo zajedno pevali i tada mi je rekao da ne idem previše visoko - prisetila se Sandra, pa otkrila uz koju pesmu pokojnog oca Nina Rešića najviše emotivno reaguje.
