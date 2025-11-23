Slušaj vest

Pevačica Sandra Rešić otkrila je šta bi pitala pokojnog oca Ninu Rešića.

Nino je preminuo 2007. godine, a tokom života iznosio je mnoge intrigantne priče. Jedna od onih koje i dalje privlače pažnju jeste njegov odnos s pevačicom Vesnom Zmijanac.

Ovako je nekad izgledala Sandra Rešić:

1/13 Vidi galeriju Sandra Rešić nekad i sad Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Grand

- Moram da priznam da bih mu postavila mnogo pitanja da je živ. Najviše me zanima da li je zaista bio sa Vesnom Zmijanac, ona je tada bila prava seks-bomba - rekla je Sandra.

"Volela bih upoznam Trampa"

Sandra, koja je zbog rigorozne dijete nedavno ugrozila zdravlje, otkrila je i da uskoro započinje turneju u Americi, kao i zanimljivu želju.

- Idem u Ameriku i iskreno bih volela da upoznam Trampa i vidim tu njegovu balsku salu. Mada, ne bih imala ništa protiv da upoznam i njegovog sina. Pevam za Novu godinu u Čikagu, a zatim krećem na turneju i zaista jedva čekam - ispričala je pevačica.

O poslednjem susretu sa muzičkim velikanom

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Petar Aleksić, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Prisetila se i poslednjeg susreta sa Džejom Ramadanovskim.

- Bilo je to godinu dana pre njegove smrti. Na našem Dorćolu smo zajedno pevali i tada mi je rekao da ne idem previše visoko - prisetila se Sandra, pa otkrila uz koju pesmu pokojnog oca Nina Rešića najviše emotivno reaguje.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: