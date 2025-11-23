Slušaj vest

Sofija Dacić iznenadila je sve kada se prijavila za muzičko takmičenje "Zvezde Granda". Ona je sada prvi put govorila o braku sa Igorom Kojićem, razvodu, ali i odnosu sa bivšim svekrom Draganom Kojićem Kebom koji se nalazi u stručnom žiriju muzičkog takmičenja u kojem je ona kandidat.

O ljubavi sa Igorom Kojićem

Sofija je prvi put govorila i o ljubavi sa Igorom i otkrila kako su se oni upoznali.

- Od mog i Igorovog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo...

Pre braka su bili kratko u emotivnoj vezi, a kaže da se ne kaje zbog odluke da se mlada uda.

- Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: "Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam". Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Kako kaže, razlika u godinama nikada nije predstavljala problem.

- Razlika u godinama nije problem, nas dvoje smo isti. Dan je samo razlika u našim rođendanima. Karakterno smo jako slični. Ne bih htela da iznosim detalje.

Kojić je ponovo srećan u ljubavi što je Sofija prokomentarisala.

- Poslali su mi ljudi, videla sam. Ako je istina, želim mu svu sreću. Svi smo drugačiji i nastavljamo sa svojim životom kako mi želimo. Ja sam tip osobe koji kada nekoga zavoli, treba mi dugačak period da bih to odbolovala kako god da se završilo. Period nakon toga mi govori i o tome kolika je nečija ljubav, ali ponovo kažem, svi smo drugačiji - rekla je Sofija i otkrila kakvog muškarca vidi pored sebe.

- Meni ljubav sada nije u planu, nemam nikoga. Fokusirala sam se na sebe i karijeru. Dosta sam temperamentna žena i mislim da je teško ispratiti takve žene. Sledeći će biti sigurno pravi, jak muškarac, koji će moći da isprati mene i kojem neće smetati moj inboks pun glupih poruka.

O odnosu sa Kebom

Mnogi su govorili da Keba nije podržavao brak Sofije i Igora, a ona ističe da među njima nema zle krvi.

- Volela bih da mi Keba bude mentor, rekla sam da želim da mi Dragan bude mentor. Poznajem ga i onda bi mi bilo lakše, ne bih imala tremu na probama. Ne postoji zla krv među nama - rekla nam je Sofija i dodala da uskoro objavljuje prvu pesmu.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba ne bira reči Foto: Pritnscreen/RTS, Damir Dervisagić

- Moj sledeći korak je pesma, nakon prvog kruga sam dobila lepe ponude. Spremamo prvu pesmu, ozbiljni su ljudi i produkcija i sada radimo na tome. Mislim da je jako važno da prva pesma bude kako treba.

Kurir.rs/Blic

Igor Kojić i Sofija na aerodromu, dočekala ih njegova sestra Nataša: