Najstarija sestra porodice Rodić, Nataša Rodić, ponovo je završila u centru medijske pažnje. Javnost je zapazila još kada se njena sestra Bogdana udala za Veljka Ražnatovića, a zatim i kada se Bojana zaklela na večnu ljubav Mirku Šijanu. Dok su njene mlađe sestre izgradile bračne živote pred očima javnosti, Nataša je uglavnom svoju privatnost držala podalje od reflektora.

Iako je ranije bila u vezi sa Crnogorcem, sada je otkrila da je ponovo srećno zaljubljena.

Na svom Instagram profilu objavila je nekoliko fotografija na kojima se vidi kako je u čvrstom zagrljaju misterioznog muškarca čije lice nije želela da prikaže.

Na slikama se jasno vidi da Nataša uživa u svakom trenutku, a posebnu pažnju privukla je njena emotivna poruka kojom je otkrila koliko dugo traje nova romansa:

„Duša moje duše, tri meseca“, napisala je kratko, ali dovoljno da podigne buru reakcija i probudi radoznalost pratilaca koji se pitaju ko je novi muškarac koji je osvojio njeno srce.

Od čega živi Nataša Rodić?

Ona u poslednje vreme posećuje luksuzne destinacije, izlazi, liniju je dovela do savršenstva, a mnoge zanima čime se ona bavi i od čega živi. Porodica Rodić već dugi niz godina se bavi uzgajanjem živine, a biznis sa pilićima doneo im je čitavo bogatstvo.

Naime, pored porodičnog biznisa u Titelu, Nataša je otvorila restoran brze hrane u centru Beograda i tome je veoma posvećena u poslednje vreme pa se pretpostavlja da od toga ima veliki izvor zarade.

Kako se može videti po njenim objavama na društvenim mrežama, Nataša uživa u putovanjima, vozi se privatnim avionom i voli da troši novac na skupe krpice.

Odmalena na pijaci

Bogdana Ražnatović, Nataša Rodić i Bojana Šijan su od malena pomagale roditeljima i učestvovale u poslu, što ni do današnjeg dana nisu prestale. Bojana i Bogdana nakon udaje su se povukle kako bi odgajale decu, te je sada veći deo posla prepušten roditeljima Bogdanu i Danijeli.

- Sestre Rodić se nikada nisu stidele svoje porodice i posla kojim se bave jer je to na prvom mestu častan posao. Bojana, Nataša i Bogdana su se uvek isticale lepotom kada su dolazile ovde i pre nego što su postale poznate - ispričala je jednom prilikom radnica na pijaci.

Ekipa Kurira je razgovarala i sa komšijama koje svakodnevno posećuju pijacu, ali i sa ostalim vlasnicima radnji u okruženju.

