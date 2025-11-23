Prekid sradnje

Radosavljević će u narednom periodu biti posvećen solo karijeri, a za portal "Nemazabranjenih.rs" otkrio je da li je puklo možda i prijateljstvo između Bojane i njega koje datira još od „ Pinkovih Zvezdica “, takmičenja zahvaljujući kojem su se njih dvoje i upoznali.

- Ostao sam u super odnosima sa Bojanom nakon raskida ugovora. Bili smo prijatelji i pre toga, ostaćemo prijatelji i nakon svega toga, naravno. Nismo ništa završili svađom, već smo kao umetnici pronašli neki svoj zvuk i želimo da prikažemo ljudima ono što smo mi - izjavio je David i tom prilikom istakao da nema nameru da se prijavi za "Pesmu za Evroviziju 2026", već da mu je cilj da što pre plasira svoje nove projekte i objavi nove pesme.