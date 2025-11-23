Slušaj vest

Duo Bojana X David imao je zapažene nastupe na festivaluPesma za Evroviziju“.

Spekulisalo se da će se David Radosavljević možda pojaviti i na "PZE26", ali ovog puta ne sa Bojanom.

Bojana i David na PZE Foto: RTS Printscreen

Prekid sradnje

Bojana i David su prekinuli saradnju, odnosno pomenuti duo više ne postoji.

Radosavljević će u narednom periodu biti posvećen solo karijeri, a za portal "Nemazabranjenih.rs" otkrio je da li je puklo možda i prijateljstvo između Bojane i njega koje datira još od „Pinkovih Zvezdica“, takmičenja zahvaljujući kojem su se njih dvoje i upoznali.

https://youtube.com/shorts/pT2bHFf_xOI?si=gxYpzyattzn1ofIn

- Ostao sam u super odnosima sa Bojanom nakon raskida ugovora. Bili smo prijatelji i pre toga, ostaćemo prijatelji i nakon svega toga, naravno. Nismo ništa završili svađom, već smo kao umetnici pronašli neki svoj zvuk i želimo da prikažemo ljudima ono što smo mi - izjavio je David i tom prilikom istakao da nema nameru da se prijavi za "Pesmu za Evroviziju 2026", već da mu je cilj da što pre plasira svoje nove projekte i objavi nove pesme.

Kurir.rs/Nemazabranjenih.rs

Ne propustitePop kulturaTakmičari imaju još samo jedan dan da se prijave za PZE 2026: RTS izdao saopštenje
PZE 2025
StarsZVEZDA GRANDA IMA DIPLOMU OVOG TEŠKOG FAKULTETA Svi je znate kao pevačicu, a od nje biste mogli i da tražite savete!
Aleksandra Caka Ivanov
StarsTEŠKA KRIZA TRESE EVROVIZIJU! Slovenija, Španija, Island i Irska najavili bojkot takmičenja zbog Izraela, a evo šta je odlučila Srbija: Ovo su svi detalji
Evrovizija.jpg
StarsKONČITA DOBILA 2,5 MILIONA € ZA POBEDU NA EVROSONGU: A Mariji Šerifović Srbija umesto 80.000 € dali bombonjeru! Priznala šta joj je rekao Boris Tadić
srbija-2.jpg
StarsPRINC OD VRANJE UŽIVO IZ BAZELA SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA O NASTUPU: Postoji velika nervoza i odgovornost - Ovo je totalna promena koreografije!
366443_250512.01_42_44_14.Still014.jpg

 Bojana i David - intervju:

Bojana i David Izvor: MONDO