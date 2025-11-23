Slušaj vest

Bojana Bokunov, bivša prijateljica Teodore Delić, iznela je sav prljav veš o svojoj nekadašnjoj prijateljici.

Bojana je na samom početku razgovora istakla brojne šokantne tvrdnje na račun Teodorine prošlosti.

Upoznale se u Ulcinju

- Na sezoni u Ulcinju. Ona je došla da radi kao nešto između promoterke i hostese, ali je više izgledalo kao sedenje u krilu i traženje novca gostima. Ona je radila ono što joj je bilo najprofitabilnije. To je katastrofa izgledalo, napije se, pa pada. Oblačila se kao džak za smeće. Oskudno se oblačila i imala je kilo šminke na licu.

"Koristila je nedozvoljene supstance"

- Koliko ja znam jeste. Videlo se tada i po njoj. Pored svog posla je radila i druge stvari. A što se tiče posla u lokalu, kao što sam rekla, sedela je gostima u krilu i to se zna. Ona mi je i sama pričala da je bila sa nekim ljudima i da je dobro zarađivala.

O Teodorinoj zaradi

- Sudeći po stvarima i po odeći, deluje mi kao da nije mnogo mogla da zaradi.

Viđala se samo sa starijim

Obično je prosek godina bio oko pedesetak godina -tvrdi Teodorina bivša prijateljica.

Taksista razotkrio Teodoru

Podsetimo, taksista Mikija Dudića, Dušan Petrović, progovorio je o svom poznanstvu sa Teodorom Delić i otkrio kako su imali aferu.

Imala aferu i s Takijem:

Dušan se prisetio svog prvog susreta sa Teodorom, te ispričao kako su iskre odmah proradile i znao je da među njima ima strasti.

- Ja sam mog drugara odvezao, pa smo se vratili za Beograd. Onda smo došli do trenutka da vidimo šta ćemo dalje. Oko tri smo se videli, njega sam pokupio oko šest i vratili smo se... Ona je rekla da sam joj se svideo zbog priče. Ja sam joj rekao da odluči i ona je onda rekla: "Čućemo se sutra". Ja sam znao šta sam ja, a ona je znala šta je ona. Ona me pozvala i rekla da dođem u devet kod nje, u devet ujutru. Ona je sišla po mene i popili smo kafu. Ona mi je rekla tad: "Od sad samo ozbiljno". Od tad je nisam dodirnuo. Ja nisam ni hteo da imamo nešto intimno, nisam na tome bazirao priču. Sve što je bilo, bilo je spontano. Samo smo se ljubili. Ja sam oženjen i imam porodicu i meni je to na prvom mestu. Moja žena zna da ja nju volim, a sve ovo... To su neke iskrice koje se dese. Svima nama se to dešava! - rekao je Dušan, nakon čega je otkrio da se video sa Delićevom nakon njenog izlaska iz rijalitija.

- Kad je izašla iz Elite 8 tad sam je video, ja sam nju odvezao kao taksista. Ne verujem da Bebica zna. Mislim da ona nije od te vrste koje vole tračeve - rekao je Dušan u emisiji "Pitam za druga".

