Pevačica Olja Karleuša iznenadila je sve kada se na vrhuncu karijere povukla iz javnosti. Ona se posvetila porodičnom životu, a sada je progovorila o komentarima da se udala bogato, naglasivši da takve priče nemaju nikakve veze sa istinom.

Olja je na samom početku istakla da više ne radi sa sinom domaće zadatke, te da sada ima vremena sebi da se posveti.

- Hvala Bogu više ne učim, nema domaćih. Sada imam više vremena, iako mi je to čudno, ali ne žalim se - kroz smeh je rekla pevačica koja, iako živi na visokoj nozi, ne voli da priča o novcu i hvali se nekretninama.

- Čula sam da govore da mi najbolje ide matematika, ali to nije tačno, jeste kod mene skockano sve. Malo je degute što ljudi pričaju o nekretninama, šta ko ima, kada čujem ono udala se za čoveka koji ima sve, a mi odrasli zajedno.

Olja je isticala da joj muzika nikada nije bila primarni posao, a na nastupima uživa.

- Ja najviše volim kada zapevam spontano, nije mi to bitno, ja zapevam kada želim i kada mi ljudi nakon toga kažu da je sve dobro i da uživaju u mojim pesmama i energiji. - rekla je Olja pa je otkrila kako je reagovala kada je čula duet Bajage i Devita:

- Slušali smo Pavle i ja i ja sam rekla "Šta će ovo Bajagi" a Pavle meni kaže "Šta će ovo Devitu", to je sada sukob generacija, ali eto sve je moguće.

Iako se njene kolege žale na krizu, ona kaže da cenu nastupa nije menjala te da za nju nema zime.

- Ja svoju cenu nisam menjala, ali ne žalim se, imam nastupe, to oni koji su dizali cenu zbog trenutne popularnosti neka se plaše- rekla je pevačica u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Udala se za bisminena, pa se povukla

Podsetimo, Olja Karleuša je udata za biznismena i isticala je da nije živela od pevanja, te je imala mogućnost da se povuče iz javnog život kada je želela privatnost.

- Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme - rekla je jednom prilikom Olja koja je sada oduševila pratioce kada je na Instagramu podelila novu fotografiju.

Imala problem s zdravljem

Olja Karleuša jedva je preživela nakon što jojje tromb sa noge otišao na pluća, o čemu je otvoreno pričala jednom prilikom.

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč - pričala je Olja.

