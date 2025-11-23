Slušaj vest

Tokom sinoćnjeg koncerta popularnog rep-pevača Davida Ljubljenovića, poznatijeg pod nadimkom Devito, u sali "Jane Sandanski" u Skoplju, došlo je do uznemirujuće situacije – stigle su dve pretnje o postavljenim bombama.

Lažna uzbuna

Iz MUP-a su potvrdili da su prijave odmah proverene i da se radilo o lažnoj uzbuni.

– „22.11.2025. u 20:51 i 21:17 časova, na liniju 112 stigli su pozivi o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u Sportskoj sali ‘Jane Sandanski’ i hotelskom objektu pored nje. Policija je odmah reagovala, izvršene su sve provere i utvrđeno je da su prijave lažne. I dalje se rade mere za rasvetljavanje slučaja“, saopštio je MUP.

Prema informacijama medija, oba poziva stigla su sa telefona koji su odmah posle prijave isključeni. Ipak, policija je uspela da locira pozive, što se nije dogodilo u dva ranija slučaja sa istom promoterskom kućom, kada su koncerti morali biti evakuisani zbog lažnih pretnji. Pozivi su stigli iz zemlje.

Devito održao nastup do kraja

Ipak, tokom koncerta sala nije bila evakuisana. Pevač, poznat po nošenju maske kako bi sakrio identitet, održao je nastup do kraja – sve do 23 časa. Prema izvorima Telme, promoter je zbog ranijih iskustava odmah obavestio makedonsku policiju, a napravljen je poseban plan sigurnosti kako bi se izbegle neželjene posledice. Antiteroristički tim je pre koncerta pregledao praznu salu, a organizatori su imali i detektore za metal. Uprkos pretnjama, provera je brzo završena zahvaljujući prethodnim pripremama. Jedan od poziva je lociran, a policija i dalje pokušava da pronađe osobu koja stoji iza lažne prijave.

