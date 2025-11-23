Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Maja Milošević ponovo se pojavila u javnosti, ovoga puta kao takmičarka u muzičkom šou programu „Pinkove zvezde“.

Za svoje predstavljanje odabrala je pesmu „Ubila me tvoja nevjera“, a njena izvedba je ostavila snažan utisak na žiri.

Na scenu je izašla u elegantnoj plavoj kombinaciji i otpevala hit Done Ares, što je članove žirija oduševilo, pa je osvojila svih pet glasova i time obezbedila prolazak u naredni krug.

- Imaš žicu, imaš ono što treba - rekao joj je Desingerica u nakon njenog nastupa.

Maja nije skrivala oduševljenje, zahvalila se žiriju, a osmeh nije skidala sa lica.

Boravak u rijalitiju

Podsetimo, Maja Milošević je pre osam godina učestvovala u rijalitiju „Farma“, nakon čega se povukla iz medija.

Tamo je često ulazila u rasprave sa Saškom Karan, ali je njihov odnos kasnije popravljen kada su zajedno završile u izolaciji, gde su imale priliku otvoreno da razgovaraju.

- Rekla je da je kod mene fascinantno to što nisam bila prosta i kada sam se svađala sa njom. Svađala sam se na kulturan način, nisam joj uputila teške reči - prisetila se jednom prilikom Maja.

