RIJALITI UČESNICA SE POJAVILA U POPULARNOM MUZIČKOM TAKMIČENJU Oduvala žiri, prošla u drugi krug: Ima ono što treba!
Bivša rijaliti učesnica Maja Milošević ponovo se pojavila u javnosti, ovoga puta kao takmičarka u muzičkom šou programu „Pinkove zvezde“.
Za svoje predstavljanje odabrala je pesmu „Ubila me tvoja nevjera“, a njena izvedba je ostavila snažan utisak na žiri.
Na scenu je izašla u elegantnoj plavoj kombinaciji i otpevala hit Done Ares, što je članove žirija oduševilo, pa je osvojila svih pet glasova i time obezbedila prolazak u naredni krug.
- Imaš žicu, imaš ono što treba - rekao joj je Desingerica u nakon njenog nastupa.
Maja nije skrivala oduševljenje, zahvalila se žiriju, a osmeh nije skidala sa lica.
Boravak u rijalitiju
Podsetimo, Maja Milošević je pre osam godina učestvovala u rijalitiju „Farma“, nakon čega se povukla iz medija.
Tamo je često ulazila u rasprave sa Saškom Karan, ali je njihov odnos kasnije popravljen kada su zajedno završile u izolaciji, gde su imale priliku otvoreno da razgovaraju.
- Rekla je da je kod mene fascinantno to što nisam bila prosta i kada sam se svađala sa njom. Svađala sam se na kulturan način, nisam joj uputila teške reči - prisetila se jednom prilikom Maja.
Kurir.rs
