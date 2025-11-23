Slušaj vest

Posle šest godina od prvog pojavljivanja u „Zvezdama Granda“, pevač Saud Prljača (28) ponovo je stao na veliku scenu, a ovoga puta je narodnjačkim repertoarom uspeo da impresionira kompletnu žiriju.

Tokom komentarisanja, roker Đorđe David mu je čak ponudio i alternativu ukoliko mu karijera u muzici ne krene željenim tokom.

Posle šest godina ponovo na sceni Granda

– Posle šest godina opet se sjajno osećam. Tada sam ispao u drugom krugu, sa četiri glasa u baražu – otkrio je takmičar i dodao da je bio u timu Marije Šerifović, koja je, inače, prekinula saradnju sa ovim šou programom.

Ovoga puta, Saud je dobio svih sedam glasova, iako su pojedini članovi žirija imali i konstruktivne primedbe.

– Meni je on odličan, samo mora malo da se opusti. Imam osećaj da si bio u grču. Mislim da dobro i stabilno pevaš. Lepo izgledaš i super se slikaš – poručila je Ceca Ražnatović.

Sanja Vučić mu se pridružila komentarom:

- Bio si sjajan. Žao mi je što taj osmeh nisam videla tokom pevanja. Imaš lep osmeh, što više se smeši.

Katarina Živković je naglasila da joj je njegov nastup bio pravo uživanje i da mu trileri zvuče veoma lepo.

- Delovalo mi je da si jako siguran u sebe – konstatovala je Kaća, a takmičar joj je kratko odgovorio:

- Jesam, mogu vam reći.

Dara Bubamara ga je takođe pohvalila kao dobrog pevača, ali uz napomenu da može biti i energičniji.

Može to malo bolje, malo energičnije – dodala je.

Đorđe David: "Možeš da budeš radijski voditelj"

Pored muzičkog talenta, Đorđe David je izdvojio i Saudovu specifičnu boju glasa, pa mu dao neočekivan savet o potencijalnoj profesiji.

– Ako propadneš kao pevač, možeš da budeš radijski voditelj – poručio je roker.

Na kraju, Saud je otkrio da mu muzika nije glavni posao — zaposlen je u firmi gde radi kontrolu kvaliteta, a ove sezone u „Zvezdama Granda“ izabrao je Snežanu Đurišić za mentora.

