LJUBA ALIČIĆ NAZVAO DEVITA "CEDEVITO"! Treper poludeo, odmah se oglasio i uporedio ga sa zlom maćehom, reagovala i Milica Todorović
Reper David Ljubenović, poznatiji profesionalno kao Devito privukao je veliku pažnju javnosti svojim pojavljivanjem.
Do danas nije pokazao svoje lice, budući da mu je u okviru scenskog nastupa uvek maska na licu, odnosno bela fantomka po kojoj je prepoznatljiv.
Ljuba Aličić nazvao Devita "Cedevito"
Ipak, više od njegovog zanimljivog performansa i scenskog autfita, pažnju očigledno privlači njegovo ime kojim se predstavlja u muzici. Na to je nedavno imao urnebesnu reakciju pevač narodne muzike Ljuba Aličić, kojeg su pitali za repera.
- Ne znam, taj Cedevito, kako?! - pitao je kroz osmeh novinarku Ljuba, a kada mu je ona rekla da mu je umetničko ime Devito, pevač je prasnuo u smeh.
Devito odreagovao
Njegova reakcija postala je viralna na društvenim mrežama, te ju je stranica negujmo srpski objavila na Instagramu.
Ipak, kako se radi o njemu, Devito je odlučio da reaguje.
On je u komentarima ostavio poruku u vidu animacije veštice, odnosno zle maćehe, iz čuvenog crtanog filma "Snežana i sedam patuljaka" koja koluta levo desno očima vidno ljuta.
Devita je očigledno ova reakcija nasmejala pa je želeo da se našali, a među onima koji su lajkovali ovu objavu bila je i pevačica Milica Todorović.
