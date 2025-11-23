Slušaj vest

Reper David Ljubenović, poznatiji profesionalno kao Devito privukao je veliku pažnju javnosti svojim pojavljivanjem.

Do danas nije pokazao svoje lice, budući da mu je u okviru scenskog nastupa uvek maska na licu, odnosno bela fantomka po kojoj je prepoznatljiv.

Ljuba Aličić nazvao Devita "Cedevito"

Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

Ipak, više od njegovog zanimljivog performansa i scenskog autfita, pažnju očigledno privlači njegovo ime kojim se predstavlja u muzici. Na to je nedavno imao urnebesnu reakciju pevač narodne muzike Ljuba Aličić, kojeg su pitali za repera.

- Ne znam, taj Cedevito, kako?! - pitao je kroz osmeh novinarku Ljuba, a kada mu je ona rekla da mu je umetničko ime Devito, pevač je prasnuo u smeh.

Devito odreagovao

Njegova reakcija postala je viralna na društvenim mrežama, te ju je stranica negujmo srpski objavila na Instagramu.

Ipak, kako se radi o njemu, Devito je odlučio da reaguje.

DEVITO BACIO PUBLIKU U TRANS! Devojke sve vreme vrištale i bacale poklone po njemu, tu je i GOST IZNENAĐENJA Foto: Damir Dervišagić

On je u komentarima ostavio poruku u vidu animacije veštice, odnosno zle maćehe, iz čuvenog crtanog filma "Snežana i sedam patuljaka" koja koluta levo desno očima vidno ljuta.

Devita je očigledno ova reakcija nasmejala pa je želeo da se našali, a među onima koji su lajkovali ovu objavu bila je i pevačica Milica Todorović.

Jana Todorovićjpg
Ljuba Aličić umalo zaplakao zbog rođendanskog iznenađenja u emisiji uživo
Ljuba Aličić (2).jpeg
asdasdas.jpg

