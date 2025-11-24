"MAJKA MI NIJE DOŠLA NA ROĐENDAN" Anabela otkrila istinu o odnosu sa mamom Jadrankom: To mi je najveća boljka
Anabela Atijas i njena majka Jadranka Polutak ne žive blizu, što pevačici teško pada. Anabela je sad navela da je ona posebna osoba u njenom životu i da joj sve bude lakše kad je mama zagrli.
- Ove godine mi je najteže palo kad mi mama nije došla na rođendan - rekla je snuždeno na početku Anabela.
- Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom nedeljno, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja ume da me sastavi samo jednim dodirom - dodala je nekadašnja učesnica "Zadruge".
- Nikad pred njom nisam imala tajne. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvek za mene i nikada meni nije okrenula leđa - jasna je bila za "Premijeru, vikend specijal" Anabela Atijas, čija majka živi u Švedskoj.
Nastupa sa bivšim mužem
Anabela, inače, već neko vreme nastupa sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.
- Zanimljivo je ljudima, jer je to pravi, originalni sastav. Mi smo sazreli jako, zahvaljujući našoj deci. To je dobilo taj finalni momenat dobar - istakla je ona
"Pustili smo je da se pronađe u nečemu"
Gagi je nedavno pričao o Nini.
- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je on tad.
Nina, podsetimo, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.
- Došlo je vreme da Nina zarađuje, mi smo pričali sa njom da mora da oseti svoj novac. Sa Ninim dečkom super odnos. Sa Markom sam mnogo blizak. On je i sam rekao da na mene gleda kao više od prijatelja, brata.