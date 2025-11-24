Slušaj vest

Anabela Atijas i njena majka Jadranka Polutak ne žive blizu, što pevačici teško pada. Anabela je sad navela da je ona posebna osoba u njenom životu i da joj sve bude lakše kad je mama zagrli.

- Ove godine mi je najteže palo kad mi mama nije došla na rođendan - rekla je snuždeno na početku Anabela.

- Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom nedeljno, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja ume da me sastavi samo jednim dodirom - dodala je nekadašnja učesnica "Zadruge".

- Nikad pred njom nisam imala tajne. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvek za mene i nikada meni nije okrenula leđa - jasna je bila za "Premijeru, vikend specijal" Anabela Atijas, čija majka živi u Švedskoj.

Nastupa sa bivšim mužem

Anabela, inače, već neko vreme nastupa sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.

- Zanimljivo je ljudima, jer je to pravi, originalni sastav. Mi smo sazreli jako, zahvaljujući našoj deci. To je dobilo taj finalni momenat dobar - istakla je ona

"Pustili smo je da se pronađe u nečemu"

Gagi je nedavno pričao o Nini.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je on tad.

Nina, podsetimo, radi u fitnes centru pevačice Mije Borisavljević.