Nataša Rodić, Najstarija sestra Rodić, ponovo je srećna u ljubavi, ali partnera krije kao zmija noge. Nataša se u poslednje vreme posvetila privatnom biznisu, a svi pamte njenu vezu sa opasnim frajerom iz Crne Gore Matijom Bojovićem.

Naime, Nataša o svom ljubavnom životu gotovo nikad nije govorila, a više godina bila u vezi sa Matijom Bojovićem iz Crne Gore.

Nataša i Matija svoju ljubavnu avanturu otpočeli su u Americi 2017. godine. Oni su nekoliko puta raskidali i mirili se.

Njih dvoje su zajedničke fotke i snimke sa putovanja i izlazaka kačili na društvene mreže, više puta su raskidali i mirili se, a onda su definitivno odlučili da stave tačku na njihov odnos.

U vezi tri meseca

Naime, Nataša je na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima vidimo nju u zagrljaju muškarca kom nije htela da otkrije lice.

Nataša se topila u njegovom zargljaju, a onda je otkrila i koliko su zajedno: "Duša moje duše, tri meseca".

Kupila 4 garsonjere

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.