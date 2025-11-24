Slušaj vest

Učesnica aktuelne sezone "Zvezda Granda" Ivona Guberac dolazi iz Hrvatske, a brzo se izdvojila u takmičenju. Ona je iz Slavenskog Broda, a nastupa sa verenikom, koji joj mnogo znači.

Ivona Guberac je, odlukom produkcije, prošla u drugi krug "Zvezda Granda", a dodeljena joj je mentorka koju je potajno priželjkivala, pevačica Ana Bekuta.

- Glasove nisam uopšte gledala, tek kad se nastup završio i kada su rekli da imam šest "da" i jedan "ne", tada sam se setila glasova. Moj glavni fokus bio je da otpevam kako treba i da podignem publiku na noge, što je posebno uspelo uz drugu, veseliju pesmu - rekla je Ivona Guberac.

Ivona Guberac Foto: Printsceen

- Kao dete sam često pevala, ali sam u školskim danima znala biti zadirkivana zbog vrste muzike koju sam volela, najviše zbog bosanske narodne muzike. Tada sam to teško podnosila. Danas na to gledam potpuno drugačije, mnogi od tih ljudi danas mi priđu, kažu: "Izvini", da im je drago što sam uspela. Često dodaju kako bi voleli i oni da pevaju, ali da moraju da rade, svako ima svoj put i svoju težinu posla, pa ih razumem - kaže mlada pevačica za 24sata.hr.

"Mama mi je davala veliku potporu"

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je ulazak njene porodice na binu.

- Iz prvog kruga najviše će mi ostati u sećanju komentari žirija, te trenutak kada su se moj tata i verenik spustili na pozornicu. To mi je bilo najposebnije. Tamo je bila i mama koja mi je davala veliku potporu u tako važnom trenutku. Posebno mi je drago što su pozvali dečka i tatu, jer su oni ljudi koji mi u životu znače najviše - navela je Ivona.

