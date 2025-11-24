Marijanu je kod kuće dočekala prava bajka - sve je bilo prepuno cveća i ukrasnih balona
KUĆA PUNA CVEĆA, BALONA I SKUPOG NAKITA! Marijanu Zonjić dočekala prava bajka kad je stigla iz porodilišta, a tek da vidite bebu Aleksiju! (FOTO)
Bivša zadrugarka Marijana Zonjić porodila se pre nekoliko dana i na svet donela devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Aleksija.
Kada je izašla iz porodilišta, Marijanu je kod kuće dočekala prava bajka. Sve je bilo prepuno cveća i ukrasnih balona, sve u čast novopečene mame i male Aleksije.
Marijana je na poklon dobila i nakit, ali ipak, najviše oduševljenja izazvala je njena naslednica.
Marijana Zonjić i ćerkica Foto: Printscreen/Instagram
Aleksija je za izlazak iz porodilišta bila obučena u preslatku roze benkicu, sa mašnom na leđima, dok je za nju posebno izvezen i jastuk, sa njenim imenom.
Značenje imena Aleksija
Aleksija je žensko ime poreklom grčko, a znači "ona koja brani", "ona koji donosi pomoć".
