Bivša zadrugarka Marijana Zonjić porodila se pre nekoliko dana i na svet donela devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Aleksija.

Kada je izašla iz porodilišta, Marijanu je kod kuće dočekala prava bajka. Sve je bilo prepuno cveća i ukrasnih balona, sve u čast novopečene mame i male Aleksije.

Marijana je na poklon dobila i nakit, ali ipak, najviše oduševljenja izazvala je njena naslednica.

Marijana Zonjić i ćerkica Foto: Printscreen/Instagram

Aleksija je za izlazak iz porodilišta bila obučena u preslatku roze benkicu, sa mašnom na leđima, dok je za nju posebno izvezen i jastuk, sa njenim imenom.

Značenje imena Aleksija

Aleksija je žensko ime poreklom grčko, a znači "ona koja brani", "ona koji donosi pomoć".

