Velika drama dogodila se u petak na nastupu Ace Lukasa u Kavadarcima, kada ga je policija usred pevanja u jednom lokalu uhapsila.Kako prenose mediji, koncert poznatog pevača je prekinut pola sata posle ponoći od strane policije i to zbog toga što se, prema zvaničnom saopštenju policije Severne Makedonije, u klubu umesto dozvoljenih 200, nalazilo čak 700 ljudi zbog čega je popularni srpski pevač uhapšen.

Snimak njegovog privođenja usred nastupa obišao je internet brzinom svetlosti, a prema nezvaničnim informacijama, pevač je priveden zato što nije imao odgovarajući dokument za rad ili boravak u Makedoniji, što je bio samo jedan u nizu prekršaja na koje je policija tada naišla ulaskom u lokal. Ipak, organizatori tvrde da je sve bilo u redu, dok sam pevač insistira da je postupao po pravilima.

O ovoj temi govorila je Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara Makedonije:

- Aca Lukas je imao nastup, to nije bio njegov koncert. Imao je promociju svoje kriptovalute. Incident se dogodio posle ponoći, a inspekciju je predvodila policija, zajedno sa inspekcijom ostalih državnih institucija. Službe su ušle u ugostiteljski objekat u kojem je Lukas bio, nastup je prekinut jer je prema rečima službi bio ozbiljnih nepravilnosti. Proveo je noć u policijskoj stanici, a ujutru je izveden ispred Suda za prekršajne postupke, gde mu je izvedena kazna, nakon čega je izašao i napustio Makedoniju sa objašnjenjem da će razmisliti da li će se vratiti više ovde.

- Ono što svi moramo da zapamtimo, jeste da su se u Makedoniji stvari promenile. Nesreća u Kočanima je puno stvari promenila u državi i nigde neće biti tolerisano ne postupanje po zakonu. A zakoni su bili stroži posle tragedije i posebno u ugostiteljskom sektoru.

Njegov menadžer, Saša Mirković, oglasio se nakon hapšenja sa oštrom osudom, gde je naveo da je Lukas priveden jer je ogrnuo makedonsku zastavu, što je Talevska i objasnila:

- Ne treba da se politizuje ovaj slučaj uopšte, to ne ide ka cilju smirivanja tenzija, koje se u poslednje vreme sve češće dešavaju iz nepoznatih razloga. Aca Lukas je uvek bio srdačno dočekan u Makedoniji i verujem da njegov menadžer hoće da se ove stvari izglade i da se tenzije smire. To nikome ne ide u korist. Nadam se da ćemo u budućnosti svi poštovati zakonske propise, a pogotovo oni koji dođu, kako bi se ovakve stvari sprečila i kako se više ne bi dešavale.

Prekršaji na nastupu

Inspektori UJP, DPI, Inspektorata za rad stranaca i MUP-a utvrdili su više nepravilnosti:

- Prodavali su se vaučeri po ceni od 18.000 denara bez fiskalnih računa,

- Ulaznice su se prodavale nezakonito, po ceni od 1.000 denara,

- Aca Lukas je imao neregistrovan boravak u Severnoj Makedoniji i neprijavljen kratkotrajan radni angažman,

- Sam lokal nije imao dozvolu za ovaj tip muzičkih događaja,

- Te večeri je trebalo da bude promovisana nova kriptovaluta Lukacoin.

Prema dokumentaciji do koje je došao "Kanal 5", jasno je da kafeterija nije posedovala nikakvu dozvolu za organizovanje nastupa srpskog pevača Ace Lukasa. Mediji su pokušali da kontaktiraju vlasnika pomenutog lokala, ali za sada bez uspeha.

