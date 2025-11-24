Slušaj vest

Aleksandar Milić Mili govorio je o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" u kome je već nekoliko godina deo stručnog žirija.

Mili je otkrio razlike u novoj sezoni i priznao da atmosfera nikada nije bila bolja.

"Bilo je previše napeto"

„Moram da ti kažem da do ove godine, nekako… Baš sam i sa Marijom Šerifović komentarisao – baš je pozitivna atmosfera, super je nekako. Zezamo se, ja Kebi skačem po glavi, a on reaguje na kreativan način. Pozitivna je atmosfera, protočno je. Možeš da kažeš nešto da ljudi to prihvate, shvate. Nešto mi je u zadnjih pet godina previše bilo napeto, a sada toga nema. Svi uživaju i vidim da su i kandidati sve bolji i bolji. Sve saradnje koje sam prekinuo bile su samo iz jednog razloga, a to je jer se pojavilo nešto negativno, a ja ne mogu da povežem nešto negativno sa muzikom. Jer muzika je sloboda. Uopšte, sa bilo kojom vrstom umetnosti. Ali eto, bavim se muzikom.“

Aleksandar Milić Mili Foto: Kurir Televizija

„To je sloboda, to je lepota, to je tvoj neki unutrašnji svemir koji ti prebacuješ na ljude. I ako je on lep, ljudima se to sviđa. I sad – gde ti možeš da staviš nešto negativno? Taj deo mi se u šou nije sviđao, ali je izbacivao puno energije. E, sad je drugačija koncepcija, po meni mnogo bolja. I kad pitaš kuda će budućnost da ide – moram da kažem nešto. Mislim, digresiraću temu koja se odnosi na ceo svet. Mislim da mi živimo u vreme jedne industrijske revolucije koja je najveća otkad smo sišli sa drveta i ja sam nekako ponosan što živimo u tom vremenu. Mislim da će se sad, u sledećih pet do 10 godina, desiti takve stvari, takve promene da jednostavno… Ja mislim da će doneti mnogo dobra.“

Veštačka inteligencija

Da li u prvim koracima – ne, ali mislim da će doneti mnogo dobra, a da ćemo posle mi to napraviti, kao i sve, da nas raznese. Ali mislim da se taj operativni sistem mladih generacija potpuno promenio. Znači, bukvalno, neko ko je odrastao na deset hiljada puta više informacija nego što smo mi odrasli – njegov operativni sistem je sasvim drugačiji, drugačije raspoređen. Mi smo možda imali dva traka – škola i devojke – i tu sam već pao, a oni imaju devet trakova na kojima se fokusiraju sa punim fokusom, prelaze s jednog na drugi. To je potpuno novi operativni sistem kod mladih i ja u njih mnogo verujem. To će se odraziti i na ‘Zvezde Granda’. Mislim da čak i to što ima više kandidata jedan početak toga. Mislim da će veštačka inteligencija i sve što se dešava trenutno u svetu nekako anulirati ili preklopiti ili zameniti sve što je prosečno. Taj jedan problem koji mi imamo – mediokriteta koji su pobedili. To je Miloš Forman napravio film ‘Amadeus’, ako si gledala taj film? To je, za mene, najbolji film ikada snimljen, gde on prikazuje borbu mediokriteta i genijalnosti i kako pobeđuje mediokritet. Mislim da danas živimo u takvim vremenima, ceo svet, gde je taj populizam, jednostavno ti prosečni ljudi, ali sa nekim viralnim momentima, uspevaju da vode celu planetu. I mislim da taj deo sada polako prolazi.“

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili nekada Foto: Privatna Arhiva

„Da će veštačka inteligencija jednostavno skloniti sve to što je prosečno, a ono što je organsko, što je pravo – to će ostati. Na primer, ‘Zvezde Granda’ – to da ti izađeš tamo, staneš, pređeš, prevaziđeš svoje strahove – to je organski. Znaš, svima je isto, tu nema foliranja. Mislim da će se stvari svesti na to da, ako ti imaš svoje usko polje, kao što ja – ja sam kompozitor – i oni kažu: ‘Gle, on komponuje top, ja ću njega da follow–ujem, njega ću da obožavam’, a ovaj populizam, politika, religija – mislim da će to sve staviti u drugi plan.“

Kurir/Nova

Aleksandar Milić Mili u provodu: