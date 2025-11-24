Slušaj vest

Nadica Zeljković, majka Kije Kockar, prokomentarisala je svoje učešće i pobedu u "Zadruzi", a onda se dotakla ćerke i današnjih takmičara u rijalitiju. Pobedu u ovom rijaliti šou programu su odnele i ona i njena ćerka.

Nadica Zeljković se prisetila svog takmičenja u "Zadruzi", gde je i odnela pobedu.

1/8 Vidi galeriju Nadica Zeljković Foto: ATA images, Printscreen/Pink, Printscreen/Magazin In

- Trudila sam se da ne komentarišem mnogo, jer sam smatrala da ti mladi ljudi moraju da se istaknu. Mislila sam da treba da se pokažu. Ja sam bila Nadica konobarica, ali sam znala šta je rad fizički, pa sam shodno tome, imala jasniji uvid o tome šta je život. Isto tako, majka sam Kije Kockar, koja je bila pobednica ''Zadruge 1'', ali znam da nikada nismo bile sponzoruše, prodavačice ljubavi i dužne nekome, a ostalo što su učesnici pričali, neka su.

O Asminu i Aneli

Nadica je prokomentarisala odnose Aneli Ahmić i Asmina Durdžića koji su nedavno zakopali ratne sekire.

- Što se tiče Aneli, lepo je počela, ali je loše završila. Ona je takođe majka, kao i ja i mora da pazi kako košulju zakopčava, a kamoli nešto drugo. Mora da ima ručnu i pazi na svoje postupke. Isto tako, mislim da se i Janjuš malo poigrao sa njom, ona je veoma slaba na njega, rekla je za Red TV.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen YouTube

Inače, Asmin i Aneli su se nedavno pomirili, a on ne krije sreću zbog toga.