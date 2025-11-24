"NIKADA NISMO BILE SPONZORUŠE" Majka Kije Kockar progovorila o ćerki i pobedi u rijalitiju: Nismo prodavačice ljubavi i niti smo dužne nekome!
Nadica Zeljković, majka Kije Kockar, prokomentarisala je svoje učešće i pobedu u "Zadruzi", a onda se dotakla ćerke i današnjih takmičara u rijalitiju. Pobedu u ovom rijaliti šou programu su odnele i ona i njena ćerka.
Nadica Zeljković se prisetila svog takmičenja u "Zadruzi", gde je i odnela pobedu.
- Trudila sam se da ne komentarišem mnogo, jer sam smatrala da ti mladi ljudi moraju da se istaknu. Mislila sam da treba da se pokažu. Ja sam bila Nadica konobarica, ali sam znala šta je rad fizički, pa sam shodno tome, imala jasniji uvid o tome šta je život. Isto tako, majka sam Kije Kockar, koja je bila pobednica ''Zadruge 1'', ali znam da nikada nismo bile sponzoruše, prodavačice ljubavi i dužne nekome, a ostalo što su učesnici pričali, neka su.
O Asminu i Aneli
Nadica je prokomentarisala odnose Aneli Ahmić i Asmina Durdžića koji su nedavno zakopali ratne sekire.
- Što se tiče Aneli, lepo je počela, ali je loše završila. Ona je takođe majka, kao i ja i mora da pazi kako košulju zakopčava, a kamoli nešto drugo. Mora da ima ručnu i pazi na svoje postupke. Isto tako, mislim da se i Janjuš malo poigrao sa njom, ona je veoma slaba na njega, rekla je za Red TV.
Inače, Asmin i Aneli su se nedavno pomirili, a on ne krije sreću zbog toga.
- Prija mi zbog Nore i jer vidim da je bolje u glavi, ali ja želim da izvučem iz nje nešto oko njene porodice i da joj otvorim oči da shvati šta joj rade. Pored toga, ja ne osećam ništa prema njoj u emotivnom smislu i ne bih nikad bio s njom posle ovoga - rekao je Asmin.