Slušaj vest

Željko Vasić nije krio da je ispisao sina iz škole kada je čuo kako svira. Pevač kaže da mu je sin talentovan za muziku, ali da mu prosto muzička škola nije išla kako je on očekivao. Vasić nikada nije insistirao da njegova deca krenu njegovim putem. Iako je jednom prilikom dopustio sinu da proba da se nađe u svetu muzike, ispostavilo se da on nije za to.

Ipak, kada je pre više od pet godina njegov sin Andrej pohađao nižu muzičku školu i četiri godine učio gitaru, Vasić je shvatio da put umetnosti nije za svakoga.

1/5 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Kurir Televizija

- On je talentovan i išao je u muzičku školu, završio četiri godine gitare. Ali kad sam prvi put seo pored njega da čujem kako svira, shvatio sam da nema pojma - ispričao je Željko uz osmeh, priznajući da ga je taj trenutak ostavio bez teksta.

Nakon tog preslušavanja, pevač je sinu vrlo direktno rekao da je najbolje da se ispiše.

- Zamolio sam ga da se ne bruka i da se ispiše - iskreno kaže Željko.

Međutim, nedugo zatim usledio je poziv njegovog prijatelja, koji je Andreju držao časove gitare. Molio ga je da dečaku pruži još jednu šansu i da ga ne ispisuje iz škole. Ali Vasić je, kao otac i muzičar, bio odlučan.

- Rekao sam da ne dolazi u obzir da posle četiri godine ne zna note, ne zna notne vrednosti. To nema smisla - bio je jasan pevač.

1/7 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Aleksandra Ignjatović, Kurir TV, Privatna Arhiva



Željko je tada sinu otvoreno poručio da muzika možda nije njegov put i da postoje brojne druge mogućnosti u životu.

- Rekao sam mu da ima i drugih, verovatno boljih i lepših zanimanja - izjavio je Vasić svojevremeno, prenosi Grand.

Sa decom imam prijateljski odnos

Željko sada, nakon 25 godina na sceni, kaže da može za sebe da kaže da je srećan čovek. Ali ispred posla stavlja sebe kao muža i kao oca.

- Nije samo 10 sati na poslu pa da ne toleriše to žena, dođem ja kući uveče, vidim porodicu, porazgovaramo. Problem je kad ja odem na nekoliko meseci na neku turneju. Tu nema prebacivanja nikakvog. Smatram da sam srećan muškarac i muž i otac - rekao je on.

- Verujem da je jako važno da deca mogu da vam kažu i dobre i loše stvari i ne smemo da to poverenje pogazimo, važno je da mi sutra sin dođe i kaže ako je uradio nešto loše i da nema strah da mi to kaže. On će u porodici dobiti apsolutnu podršku i zajedno ćemo rešiti problem. Mi imamo prijateljski odnos i to je bitno - zaključio je Željko.