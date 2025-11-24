Slušaj vest

Ružica Pejić (56), oduševila je sve svojim performansom u emisiji "Nikad nije kasno".

Prva ljubav Ružice Pejić bio je sport, međutim, kada se dohvatila mikrofona, pesma je postala njen život. A sve je iznenadila je neobična ljubavna priča naše pevačice.

- Jako volim sport od malena, fudbal volim i dan danas. Igrala sam sa muškarcima u ono vreme su bile te seoske igre, pa sam osvajala prvo mesto u bacanju kugle, posle je bilo bacanje kamena sa ramena. Posle sam bila među prvima u atletici - rekla je Ružica koja je ljubav prema sportu usmerila na muziku.

Drugi put u braku

Kako kaže, sada je drugi put u braku, a najviše je ponosna na humanitarni rad kojem je posvećena zajedno sa svojim suprugom.

-Imamo udruženje i pomažemo deci sa posebnim potrebama, ako nekome treba da se napravi kuća učestvujemo i pomažemo, koliko možemo- rekla je takmičarka.

To je potvrdio i njen suprug, inače bivši fudbalere, koji je izjavom nasmejao sve u studiju.

- Rekli ste da vam je Ružica 701. žena, ali ispričajte nam anegdotu vezano za to - rekao je Žika Jakšić takmičarkinom suprugu.

- Mi smo se upoznali u decembru 2015. godine, ove godine slavimo deset godina. Pošto sam ja više od 40 godina radio u Švajcarskoj, ja otišao da radim, a u međuvremenu ona je otišla da radi u neki lokal i naš jedan prijatelj počeo njoj da se udvara. Kaže ona njemu da je zauzeta i da je sa mnom, a on kaže njoj ns to ‘Pa, šta će ti on koji je imao 700 žena?’. A, ona mu je na to odgovorila da će ona biti 701. i zadnja - ispričao je Ružičin muž i nasmejao sve u studiju.

- Suprug mi je penzioner, a ja uživam u penzionerskim danima - našalila se Ružica i otkrila kako je upoznala sadašnjeg supruga.

- Rekli su naši zajednički prijatelji da je dobar kao hleb, ali da nema sreće sa ženama. Rekoh ‘dajte ga ovamo’- nasmejala je sve svojom pričom.

On se tri puta ženio, drugi put humanitarno

Zbog njihove simpatične ljubavne priče smejao se ceo studio, posebno kada je pevačicin suprug otkrio da je imao tri braka pre Ružice.

- Drugi put sam se ženio humanitarno. Pošto sam veliki humanitarac, kada sam devedesetih bio u Švajcarskoj, hteo sam da spasim snajku sa dvoje male dece, jer je muž ostavio. Onda sam ga zamolio da dođem da pomognem snaji, da im poklonim vizu, morao sam da je oženim da bi dobila papire. Drugi put je bio sličan slučaj, i ta žena je humanitarno dobila vizu preko mene.

Nako mnogo priče i još više smeha usledila je muzika, a Ružica se latila mikrofona i zapevala hit Zorice Brunclik .

- Bio sam u strahu kako će otpevati ovako tešku pesmu, ali veliko bravo! – rekao je Dženan.

- Odličan izbor pesme, efektno i sve je kako treba - lepim rečima pridružio se Mare