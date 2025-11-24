Slušaj vest

Anja Bla i Baka Prase nakon raskida već nekoliko meseci unazad ne prestaju sa javnim blaćenjem na društvenim mrežama.

Tokom lajva na Jutjubu podelio je novu seriju optužbi i tvrdnji o njihovom odnosu, ističući da je, kako kaže, upravo on najzaslužniji za njen uspon, da ju je finansijski podržavao i da bez njegove pomoći „ne bi postojala na sceni“.

Nakon toga korisnici društvene mreže "X" su sabrali i oduzeli sve što joj je njen bivši partner kupio, a ona se rešila tih poklona tako što ih je prodala

Auto koji joj je kupio prodala je za 100.000 evra. Roleks satove je takođe unovčila pa je zaradila još 50.000 evra. Nakon raskida joj je platio stan godinu dana unapred što je oko 30.000 evra, a od "sitnih" poklona u vidu garderobe i nakita ima oko 20.000 evra.

Neki bi rekli da je Anja nakon raskida s Prasetom, htela da se reši svih uspomena i poklona koje je dobila od svog bivšeg partnera, a mnogi na društvenim mrežama komentarišu da bi svi voleli da imaju takve uspomene s bivšim ljubavima.

Ja sam je stvorio

Baka Prese je bez zadrške otkrio da da nije bilo njega Anja nikada ne bi bila to što je danas.

- Ja sam nju napravio, ona je nula bez mene, ja sam nju finansirao, nije njen tata. Ona nema para koliko se priča. Davao sam joj reklamu i pričao svima da dolazi iz bogate porodice. Koje pare? Ćale joj ima neku lovu, nešto malo iznad proseka. Ćale joj ništa ni dao, ni finansirao. Sve sam ja finansirao, hteo sam da je ljudi podržavaju, vole i imaju bolje mišljenje o njoj. Koju lovu bi ona imala bez mene? Jel tata plaćao putovanja od 5,6,7 hiljada evra, nije. Jel tata kupio auto, nije. Jel tata kupovao torbice, nije. Tako da, jebiga, moja krivica i greška je što sam ja hteo da ljudi imaju dobro mišljenje o mojoj tadašnjoj devojci. Pola stvari nije tačno... Ja sam kriv, ne možemo da kažemo da je Anja proečna, dobra je riba, ali buraz da je ja nisam napravio, ona bi bila kao svaka druga insluenserka. Po čemu bi se razlikovala? – rekao je Baka.

