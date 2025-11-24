Slušaj vest

Ana Nikolić bila je jedan od najboljih učenika u rodnom Paraćinu, nakon ćega je imala ambicije da studira, kada je doživela veliko životno razočaranje.

Najveći poraz

– Engleski nisam mogla da upišem, to mi je bio najveći poraz tada. Bila sam ispod crte, primali su 70 učenika, a bilo nas je više od 2.000 prijavljenih. Bila sam u šoku, „ja ispod crte“ i onda sam se kaznila. Te godine nisam išla na more i samu sam sebe kaznila tako što sam se zaposlila u jednom kafiću u Paraćinu. To je za mene bio veliki poraz da budem ispod crte – ispričala je svojevremeno za domaće medije pevačica koja je pre toga želela da upiše glumu.

– Pokušavala sam da nateram roditelje da polažem glumu ranije, u trećoj godini gimnazije, nisu rekli ne, ali je to bilo dovoljno da te otac pogleda. Nije morao ništa da mi kaže, njegov pogled je govorio više od reči– tvrdi Nikolićeva, koja je ipak nastavila školovanje u potpuno drugoj branši.

Posle gimnazije je upisala Višu politehničku školu, smer dizajn kože i obuće, što je i završila.

Nestašno dete

Ana Nikolić nedavno je govorila o svom detinjstvu i odrastanju, te je priznala da je bila vrcavi devojčurak, ali da je oduvek u sebi nosila i nešto tradicionalno.

- Kad sam bila klinka nisam bila svesna svega toga koliko sam nestašna, ali sam bila odličan đak sve petice, ali jedan kec iz vladanja uvek. Nikad nisam pušila travu, ali sam se tukla i pravila cirkus, bežala sam sa časova i bila tu glavni organizator. Moj život je sam po sebi kontroverzan - priznala je pevačica i dodala:

- Sa jedne strane sam tradicionalna, a sa druge strane nekako se trudim da idem u korak sa vremenom, ali mi nekad teže ide - rekla je Ana jednom prilikom u emisiji "Premijera - vikend specijal".

