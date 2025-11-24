Slušaj vest

Ksenija Pajčin započela je karijeru kao plesačica u grupi Bit strit. Nakon raskida saradnje sa tadašnjim liderima ove dens grupe Husom, bebom i Ljubom, ona je postala pevačica u grupi Dak.

Ipak, između toga je postojao pokušaj svežeg penzionera Đoleta Đoganija da je prikloni svome jatu, grupi "Đogani fantastiko". O ovome se do sada nije znalo, ali je Husa rešio da progovori nakon 30 godina ćutanja.

On je u podkastu kod njegovog kolege Ivana Ivanovića Đusa progovorio o Ksenijinom odlasku iz grupe.

Foto: Petar Aleksić

- Ksenija je bila veoma lucidna. Ona u nekom kratkom šortsu, pola zadnjice se vidi, tamo negde 1994. ili 1995. šeta Podgoricom, svi oko nje upadnemo u problem. Nosila je konstantno neki problem sa sobom, sa tom svojom energijom koja je bila neukrotiva. Velika je šteta što ona sa harizmom koju je imala nije bila u tom trenutku u nekoj drugoj državi - ispričao je Husa, koji je sa setom govorio o Kseniji, koju je 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda pa izvršio samoubistvo.

- Veoma harizmatična devojka, koja je u svet šoubiznisa ušla sa mnom, ona nije odmah krenula u solo karijeru - rekao je Husa, pa otkrio zašto je napustila Bit strit.

Foto: Kurir, Marina Lopičić

- Desio se konflikt i ona je izašla iz grupe. Tu je dosta kumovao Đogani koji je vrbovao da je prebaci kod sebe. Međutim, nije uspeo da je prebaci kod sebe, ali je uspeo da je izbaci iz "Bit strita".