Slušaj vest

Najpopularniji balkanski dvojac, Jala Brat i Buba Corelli, nastavlja svoj evropski pohod i širi GOAT Tour na nove destinacije. Nakon što je prvi koncert u Skoplju 29. novembra rasprodat rekordnom brzinom, duo je potvrdio i drugu noć – 28. novembar, čime Skopje postaje za sada jedini grad u regionu sa dva uzastopna spektakla u sklopu ove turneje.

Nakon makedonske prestonice, Jala i Buba sele svoju produkciju u Nemačku, gde ih očekuje veliki nastup u MHP Areni u Stuttgartu – jedan od najznačajnijih evropskih stadijuma urbane scene.

A sada stiže i najtraženija vest među fanovima u Švajcarskoj: duo zvanično najavljuje koncert u Cirihu. Koncert u prestižnoj areni THE HALL biće održan 21. marta..

• Svakim novim gradom pričamo novu priču. Cirih – vidimo se uskoro, biće posebno - rekli su Jala Brat i Buba Corelli.

Ova grandiozna turneja, koju predstavlja platforma Music Week, a čiju produkciju i organizaciju potpisuje SKYMUSIC, najveći je LIVE projekat u karijeri popularnog dvojca.