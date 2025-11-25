Dok se javnost još oporavlja od poslednjih skandala koji su potresali domaću rijaliti, ali i estradnu scenu, na površinu je isplivala nova bomba, koja preti da zatrese ove naše zvezde do temelja!

Otac kontroverznog rijaliti zavodnika Mićka, koga ćemo zvati Guza, uhvaćen je u intimnoj akciji s bliskim prijateljem svog sina iz rijalitija! Da, dobro ste pročitali!

Do šokantnog otkrića došlo je kada je Mićkova majka odlučila da svrati do tržnog centra. Ono što je tamo videla zauvek će promeniti porodične odnose u njenom domu. U senci parkiranih automobila, iza zatamnjenih stakala luksuzne limuzine, majka je ugledala prizor koji se ne viđa svaki dan:

Guza i Mićkov drugar iz rijalitija bili su snažno zagrljeni, razmenjujući nežnosti pred kojima bi i najtvrđi paparaci spustili kameru od šoka! Ali ne i ona.

Majka je brzinom svetlosti izvadila telefon i sve snimila! Snimak je zatim podelila "samo prijateljima", kako je navodno rekla, pustila da pogledaju, a onda je odlučila da šeruju što više kako bi mu se osvetila. Naravno, za manje od 24 sata klip je napravio krug po celom gradu. U kući Guze i Mićka sada je ratno stanje. On slučaj nije prijavio policiji da ni po koju cenu ne bi došlo do medija. Čekamo da vidimo šta će da se dogodi. Do tada idemo dalje.