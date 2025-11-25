ABRONOŠA OTKRIVA! I TO DOŽIVESMO! Otac rijaliti zvezde uhvaćen u kolima sa sinovljevim drugom, Šestica zavela muža prijateljice!
Dok se javnost još oporavlja od poslednjih skandala koji su potresali domaću rijaliti, ali i estradnu scenu, na površinu je isplivala nova bomba, koja preti da zatrese ove naše zvezde do temelja!
Otac kontroverznog rijaliti zavodnika Mićka, koga ćemo zvati Guza, uhvaćen je u intimnoj akciji s bliskim prijateljem svog sina iz rijalitija! Da, dobro ste pročitali!
Do šokantnog otkrića došlo je kada je Mićkova majka odlučila da svrati do tržnog centra. Ono što je tamo videla zauvek će promeniti porodične odnose u njenom domu. U senci parkiranih automobila, iza zatamnjenih stakala luksuzne limuzine, majka je ugledala prizor koji se ne viđa svaki dan:
Guza i Mićkov drugar iz rijalitija bili su snažno zagrljeni, razmenjujući nežnosti pred kojima bi i najtvrđi paparaci spustili kameru od šoka! Ali ne i ona.
Majka je brzinom svetlosti izvadila telefon i sve snimila! Snimak je zatim podelila "samo prijateljima", kako je navodno rekla, pustila da pogledaju, a onda je odlučila da šeruju što više kako bi mu se osvetila. Naravno, za manje od 24 sata klip je napravio krug po celom gradu. U kući Guze i Mićka sada je ratno stanje. On slučaj nije prijavio policiji da ni po koju cenu ne bi došlo do medija. Čekamo da vidimo šta će da se dogodi. Do tada idemo dalje.
Glavna junakinja naše druge priče je takođe iz sveta rijalitija, zvaćemo je Šestica, zbog brojnih operacija nosa i šestočlanoj sviti asistenata. Ona mesecima "pomaže" svom dugogodišnjem prijatelju, mužu svoje najbolje drugarice Lule, bivše misice na nekom od izbora i vežbačice jednog plesa. Pomagala mu je da "prebrodi težak period". Ali izgleda da su ga prebrodili mnogo puta, i to horizontalno. Evo o čemu se radi:
Lulina rođaka je posumnjala da se nešto dešava, pa je organizovala pravu akciju nadzora. Sakrila se iza gajbi u magacinu pekare u kojoj je Lulin muž radio kao "motivacioni pekar". I pogodite šta: tačno u pola jedan, iza zatvorenih roletni, u pekaru ulazi Šestica u trenerci, ali sa štiklama od 13 cm! Lulin muž odmah je zatvorio vrata, a posle samo tri minuta začuli su se zvuci koji nikako nisu ličili na razvlačenje testa. Nagovorila je rođaku da od gazde pekare traži kamere i bolje da vam ne pričam šta je dalje bilo. Više je za neku drugu rubriku.
Toliko od mene za danas. Još jednom da vas podsetim da znate da sve saznam i da nema zaštićenih.