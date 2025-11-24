Slušaj vest

Vladimir Tomović poznat kao čovek bez dlake na jeziku i surove iskrenosti, govorio je o svom životu, greškama ali i lošim osobinama.

Otvoreno je priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

Mane i kajanje

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

Vladimir Tomović Foto: Instagram

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare. Rijaliti je zalog za budućnost, to su neke pare na koje ja gledam, u suštini šta mogu da uradim sa tim novcem, da napravim nešto.

Trenutni ljubavni status

Vladimir važi za najpoželjnijeg neženju, a uprkos tome što je miljenik žena, i dalje je sam.

- Najveće dve ljubavi sam prokockao u životu. Imao sam dve prave ljubavi u vreme rane mladosti, bio sam jako loš čovek prema njima i sve mi se vraća hvala Bogu. Nemam nikoga sada... Opametile su se žene, shvatile su da ne žele da se bakću sa mnom...

Detinjstvo

Vladimir Tomović prisetio se nedavno detinjstva i odrastanja, te je govorio o svojim roditeljima i vaspitanju.

Bivši učesnik rijalitija otkrio je kakvo je dete bio.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Paparaco lov/Printscreen, Printskrin/Instagram

"Nisam bio fukara"

- Bio sam dobar đak, nisam bio radoholičar, nisam voleo da učim ali sam se snalazio. Nisam bio pokvaren, nisam bio fukara ili kvaran. Bio sam sportista, trenirao rukometm, ali sam bio nemiran. Nisam bio loše dete, čim je mene otac pustio na utakmicu u Beograd znači da mi je verovao - govorio je Tomović u Bunkeru kod Lune Đogani.

"Majka me je tukla ko konja"

Tomović je priznao da je oduvek bio najviše vezan za majku.

- Tata me nikada nije udario, jednom sam zakasnio 15 minuta da dođem i spavao sam ispred kuće. Nema tu izgovora, ne želi da sluša. Tada nismo imali ni kola, njega ne zanima, logično je da krenem i tri sata ranije ako treba ali da stignem na vreme. Mama je bila stroga, tukla me je ko konja, ali sam je uvek voleo najviše na svetu. Meni je ovo danas sve čudno, dete se ponaša kao fukara, majka ga udarila i sad ga zlostavljala... Veruj ti meni, ovo danas što se radi nije normalno, batina je iz raja izašla i to nije bezveze rečeno. P*pišam se na ove nove mere vrednosti. Moderni trendovi nisu za mene - dodao je Vladimir.

Tomović u noćnom porovodu: