Slušaj vest

Petogodišnji pomen Bojanu Zlatanoviću Tokanu, bubnjaru "Amadeus benda", održan je danas 24. novembra. Na Instagram profilu čuvene grupe objavljena je dirljiva poruka:

Obratili se

- Na današnji dan, pre tačno pet godina, napustio nas je najbolji čovek koji je hodio ovom zemljom. Za njega kažu da je bio najbolji pevač među bubnjarima i najbolji bubnjar među pevačima, ali on je zapravo bio najbolje ljudsko biće- prijatelj i brat. Bez njega ništa više nikada neće biti isto. Danas, dok dolazimo na pomen, toliko je teško prihvatiti da te više nema, čak i posle pet godina. Volimo te i čuvamo u srcima! Tvoja braća.-navedeno je.

Tuga ne jenjava

1/5 Vidi galeriju Bojan Zlatanović nas je napustio pre pet godina Foto: Instagram, Dado Đilas, Printscreen/Happy, Printscreen/Happy

Dobar muzičar, muž, prijatelj

Vest o njegovoj smrti 2020.godine je potresla region, jer je Tokan bio prepoznat kao simbol Amadeus benda. Publika ga je volela ne samo kao muzičara, već i kao iskrenog i duhovitog čoveka koji je širio pozitivnu energiju gde god se pojavio.

Rođen 20. oktobra 1975. godine, a još kao mladić uplovio je u muzičke vode, a krajem devedesetih godina postao deo Amadeus benda, jednog od najpopularnijih sastava na domaćoj estradi. Zajedno sa članovima benda stvorio je prepoznatljiv zvuk koji je obeležio mnoge proslave i koncerte širom regiona.

Porodica neutešna

Bojan je za sobom ostavio suprugu i sina.

Članovi benda više puta su isticali da Tokan nije bio samo bubnjar, već stub grupe i brat po srcu. Na godišnjice njegove smrti i rođendane, oni i fanovi širom Balkana redovno ostavljaju emotivne poruke i prisećaju se zajedničkih trenutaka.

- I dalje si s nama, u svakom taktu i svakom aplauzu“, napisao je danas jedan od fanova na društvenim mrežama.

Iako više nije fizički prisutan, Tokanov trag u muzici i srcima publike ostaje neizbrisiv. Na današnji dan, kada bi napunio 50 godina, njegovo ime i dalje živi kroz pesme, ritam i sećanja svih koji su ga voleli.